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Массированных ракетных и дроновых атак в ближайшее время не будет, — Гуменюк

7 августа 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне взяли паузу в массированных атаках на Украину
Запуск боевых ракет. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После массированной атаки на Украину 5 и ночью 6 августа врагу необходимо взять оперативную паузу. Пока у оккупантов нет ресурсов устраивать ежедневные обстрелы, как это было в прошлом году.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу. Если вспоминать массированные ракетные удары, как правило, выдерживает паузу. Но здесь нужно тоже быть наготове и понимать, что враг время от времени тактику меняет. По всей вероятности, они могут применять точечные одиночные удары. Это не запугивание, это предупреждение, чтобы люди не расслаблялись", — сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".

Также Гуменюк добавила, что сейчас в море ни одного ракетоносителя, потому что, скорее всего, они снаряжаются, и им нужно определенное время для того, чтобы наладить свои действия с авиацией.

Аналитика фронта

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия в Бердянском (западный район Донецкой области — восточный район Запорожской области) и Мелитопольском (западный район Запорожской области) направлениях.

Напомним, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 августа.

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