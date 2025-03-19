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Масове ДТП в Одесі з постраждалими — що відомо

19 березня 2025 18:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Масове ДТП в Одесі - є постраждалі
ДТП у Одесі. Фото: Автоспільнота Одеса
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі на розі Люстдорфської дороги та Бреуса сталося масове ДТП. Постраждалих дістали з пошкоджених автівок та надають їм медичну допомогу.

Відео з ДТП шириться соцмережами.

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У дорожньо-транспортну пригоду потрапили 4 автівки, 2 з яких майже повністю знищені та один мотоцикл. На кадрах, які зафільмували одесити, можна побачити як небайдужі перехожі дістають з розтрощених машин поранених людей. Серед постраждалих і неповнолітня дівчинка. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліцейські. Через аварію утворився величезний затор в обидві сторони.

"Я в шоці, просто в шоці. Там дістають людину", — каже свідок події на відео.

Офіційний коментарів щодо стану та точної кількості постраждалих поки немає.

Масове ДТП в Одесі з постраждалими — що відомо - фото 1
ДТП у Одесі. Фото: Автоспільнота Одеса

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія напітпитку, який збив велосипедиста. А також про смертельне ДТП у Києві.

 

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