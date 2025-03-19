Массовое ДТП в Одессе - есть пострадавшие

ДТП у Одесі. Фото: Автоспільнота Одеса

В Одессе на углу Люстдорфской дороги и Бреуса произошло массовое ДТП. Пострадавших достали из поврежденных автомобилей и оказывают им медицинскую помощь.

Видео с ДТП распространяется по соцсетям.

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В дорожно-транспортное происшествие попали 4 машины, 2 из которых почти полностью уничтожены и один мотоцикл. На кадрах, которые сняли одесситы, можно увидеть как неравнодушные прохожие достают из разбитых машин раненых людей. Среди пострадавших можно заметить и несовершеннолетнюю девочку. Сейчас на месте события работают спасатели и полицейские. Из-за аварии образовалась огромная пробка в обе стороны.

"Я в шоке, просто в шоке. Там достают человека",— говорит свидетель происшествия на видео.

Официальных комментариев относительно состояния и точного количества пострадавших пока нет.

ДТП в Одессе. Фото: Автосообщество Одесса

Напомним, недавно мы писали о водителе навеселе, который сбил велосипедиста. А также о смертельном ДТП в Киеве.