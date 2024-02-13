Масове відключення електроенергії в Одесі — де немає світла

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 13 лютого, значна частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

Мала Арнаутська, 90-94, 96-98, 107-113,

Нова 10-16,

Ковальська, 39-59,

Преображенська, 35-78,

Єврейська, 36-58,

пров. Онілової, 3,4,6,8/корп.10, 9, 12, 14,

сквер Старобазарний, 3,7,

Троїцька, 45-60,

Успенська, 60-105,

просп. Українських Героїв, 3-11,27,

Велика Арнаутська, 82-99,

Ніжинська, 64,65,66,72,

Тираспольська, 1-12,

Жуковського, 27-39,

Пішеніна, 28-111,

пров. Герцена, 2-11,51,

Пантелеймонівська, 5-34,

Новосельського, 88-110,

Канатна, 71-84, пл.

Куликове Поле,

пров. Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,

Ковальська, 44-52,

Семінарська, 1,1/корп.2,1/корп.3,1/корп.5,1/корп.6,

просп. Гагаріна, 6а,8а,

Єфимова, 2-19,

Шота Руставелі, 23а,23б,

Композитора Лятошинського (Перечечка) 1-13,

Ференца Ліста (Єліна) 10-56,

Ближні Млини (Кондренка), 9,11а,

Бреуса, 64-88,

композитора Вербицького, 26,

Спартаківська, 1-21,

пров. Парашутний, 3б-26,

пров. Спартаківський, 1-33,

пров. Нечипоренка, 4-14,

пров. Покровський, 3,5,

Новосельського, 84-99,

Базарна, 100, 92.

Південний РЕМ:

просп. Небесної Сотні, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б

Північний РЕМ

Вишнева, 1-43, 2-40,

пров. Вишневий, 2а-14а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

Раніше ми писали, що влада України відновила можливість відключення електроенергії споживачам, які мають заборгованість за комунальні послуги. Це рішення стосується як побутових споживачів, так і підприємств, які не є критичною інфраструктурою.