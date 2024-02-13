Массовое отключение электроэнергии в Одессе — где нет света

Отсутствие света. Фото: УНИАН

Сегодня, 13 февраля, значительная часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

Малая Арнаутская, 90-94, 96-98, 107-113,

Новая 10-16,

Кузнечная, 39-59,

Преображенская, 35-78,

Еврейская, 36-58,

пров. Ониловой, 3,4,6,8/корп.10, 9, 12, 14,

сквер Старобазарный, 3,7,

Троицкая, 45-60,

Успенская, 60-105,

просп. Украинских Героев, 3-11,27,

Большая Арнаутская, 82-99,

Нежинская, 64,65,66,72,

Тираспольская, 1-12,

Жуковского, 27-39,

Пишенина, 28-111,

пров. Герцена, 2-11,51,

Пантелеймоновская, 5-34,

Новосельского, 88-110,

Канатная, 71-84, пл.

Куликово Поле,

пров. Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,

Кузнечная, 44-52,

Семинарская, 1,1/корп.2,1/корп.3,1/корп.5,1/корп.6,

просп. Гагарина, 6а,8а,

Ефимова, 2-19,

Шота Руставели, 23а,23б,

Композитора Лятошинского (Перечень) 1-13,

Ференца Листа (Елина) 10-56,

Ближние Мельницы (Кондренко), 9,11а,

Бреуса, 64-88,

композитора Вербицкого, 26,

Спартаковская, 1-21,

пров. Парашютный, 3б-26,

пров. Спартаковский, 1-33,

пров. Нечипоренко, 4-14,

пров. Покровский, 3,5,

Новосельского, 84-99,

Базарно, 100, 92.

Южный РЭС:

просп. Небесной Сотни, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б

Северный РЭС

Вишневая, 1-43, 2-40,

пров. Вишневый, 2а-14а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный).

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырости с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Ранее мы писали, что власти Украины восстановили возможность отключения электроэнергии потребителям, которые имеют задолженность за коммунальные услуги. Это решение касается как бытовых потребителей, так и предприятий, не являющихся критической инфраструктурой.