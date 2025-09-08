В Одесі 8 вересня проводять ремонт електромереж: частина міста без світла

Ремонт електромереж фахівцями. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 вересня, в Одесі знову проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Внаслідок цього частина міста залишиться без світла. Повернути електропостачання в домівки планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-4,9 лінія 2й Лиманчик,

Отамана Головатого, 24-145,

Наливна, 1,4,4а,

Петренко, 21,

Отамана Чепіги, 33,35,104,

Чорноморського Козацтва, 95-135.

Роботи до 17:00

1-6 Садова,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана,

Донецька, 1-25,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

вул. Л.Українки, 10-20,

Чайкова, 1-71,

Маріупольська, 20-68,

Південна, 8,

Південна дор., 1-73,

Похила, 1-174,

Шептицького, 1-5,

пров. 1-3й Дунаєвського,

Штильова, 22-118,

Миколаївська дор., 65,

пров. 1,3й Керченський,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

Вадатурського, 79-131,

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Столярського, 4г,

Фунтового, 42-54,

пров. Гранатний, 2-8,

пров.Кордонний, 1-35,

Прибіка, 7-28,

пров.Малиновський, 7.

Роботи до 17:00

Авіаційна, 1,1/5,

Бойчука, 50-75,

Буковецького, 11-26,

Весняна, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Гранітна, 1-26,

Єфимова, 2-49,

І. та Ю. Лип, 9-59,

Мальовнича, 15-22,

Мармурова, 27-48,

Могильницької, 2-9,

Тимошенка, 39-42,

Пішеніна, 8,

Поїздна, 5,5а,6,

Ш.Руставелі, 23-53,

Складська, 2,2/4,

Фунтового, 1-24,

Чорновіла, 7,

пров.Рекордний, 1-7,

Люстдорфська дор., 2-4,

пров.Герцена, 2-51,

пров.Косовський, 3-8,

пров. Парашутний, 1-8.

Роботи до 19:00​

Південний РЕМ:

Айвазовського, 70-72,

Академічна, 1-47,

Архітектурна, 10-14,

Ахматової, 1-20,

Баштанна, 2-16,

Бурлюка, 8-30,

Вазова, 9,

Ак.Вернадського, 1-51,

Вертелецького, 7б,13,

Дачна, 3-30,

Дмитрієвська, 1-45,

Драгоманова, 1-25,

Кавунова, 1-18,

Квіткова, 4,

Китобійна, 2-92,

Костанді, 14/21,

Кримська, 1-3,

Лядова, 1-15,

Кришталева, 1,

Купріна, 7-54,

Левкоєва, 1-7,

Лігінська, 1,

Львівська, 7-58,

Немировича-Данченка, 10-16,

Окружна, 17-42,

Педагогічна, 21,

Планетна, 1-38,

Прорізна, 5,5а,

Рівності, 1-48,

Рясна, 1-35,

Собінова, 15-20,

Сумська, 1-31,

Флотська, 2-23,

Чернігівська, 1-24,

Шелухина, 1-33,

Ялинкова, 2-38,

пров. 1-2й Академічний,

пров. 1-2й Дачний,

пров. 1-2й Китобійний,

пров. 1й Рясний, 1-15,

пров. 2й Рівності, 1,4,

пров. Історичний, 1-14,

пров. Безіменний, 2-12,

пров. Делоне, 3-22,

пров. Іподромний, 10,

пров. Слави, 1-10,

пров. Климовича, 2-8,

пров. Кримський, 1-22,

пров. Кричевського, 2-7,

пров. Лазурського, 2а,3,

пров. Літній, 5,

пров. Львівський, 1-10,

пров. Рівний, 1-11,

пров. Флотський, 17,

пров. Чернігівський, 1-8,

пров. Чехівського, 1-8,

пров. Чубинського, 3-7,

пров. Молокова, 1-12.

Роботи до 17:00

І.Рабіна, 1-7.

Роботи до 19:00​​​​​​

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

