Масове відключення світла в Одесі — адреси

Масове відключення світла в Одесі — адреси

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 09:43
В Одесі 8 вересня проводять ремонт електромереж: частина міста без світла
Ремонт електромереж фахівцями. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 вересня, в Одесі знову проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Внаслідок цього частина міста залишиться без світла. Повернути електропостачання в домівки планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-4,9 лінія 2й Лиманчик,
  • Отамана Головатого, 24-145,
  • Наливна, 1,4,4а,
  • Петренко, 21,
  • Отамана Чепіги, 33,35,104,
  • Чорноморського Козацтва, 95-135.

Роботи до 17:00

  • 1-6 Садова,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецька, 1-25,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця, 1-69,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Луценка, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • Чайкова, 1-71,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Південна, 8,
  • Південна дор., 1-73,
  • Похила, 1-174,
  • Шептицького, 1-5,
  • пров. 1-3й Дунаєвського,
  • Штильова, 22-118,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пров. 1,3й Керченський,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

  • Вадатурського, 79-131,
  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Столярського, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров.Кордонний, 1-35,
  • Прибіка, 7-28,
  • пров.Малиновський, 7.

Роботи до 17:00

  • Авіаційна, 1,1/5,
  • Бойчука, 50-75,
  • Буковецького, 11-26,
  • Весняна, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Гранітна, 1-26,
  • Єфимова, 2-49,
  • І. та Ю. Лип, 9-59,
  • Мальовнича, 15-22,
  • Мармурова, 27-48,
  • Могильницької, 2-9,
  • Тимошенка, 39-42,
  • Пішеніна, 8,
  • Поїздна, 5,5а,6,
  • Ш.Руставелі, 23-53,
  • Складська, 2,2/4,
  • Фунтового, 1-24,
  • Чорновіла, 7,
  • пров.Рекордний, 1-7,
  • Люстдорфська дор., 2-4,
  • пров.Герцена, 2-51,
  • пров.Косовський, 3-8,
  • пров. Парашутний, 1-8.

Роботи до 19:00​

Південний РЕМ:

  • Айвазовського, 70-72,
  • Академічна, 1-47,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Ахматової, 1-20,
  • Баштанна, 2-16,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Вазова, 9,
  • Ак.Вернадського, 1-51,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Дачна, 3-30,
  • Дмитрієвська, 1-45,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Квіткова, 4,
  • Китобійна, 2-92,
  • Костанді, 14/21,
  • Кримська, 1-3,
  • Лядова, 1-15,
  • Кришталева, 1,
  • Купріна, 7-54,
  • Левкоєва, 1-7,
  • Лігінська, 1,
  • Львівська, 7-58,
  • Немировича-Данченка, 10-16,
  • Окружна, 17-42,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Рівності, 1-48,
  • Рясна, 1-35,
  • Собінова, 15-20,
  • Сумська, 1-31,
  • Флотська, 2-23,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Шелухина, 1-33,
  • Ялинкова, 2-38,
  • пров. 1-2й Академічний,
  • пров. 1-2й Дачний,
  • пров. 1-2й Китобійний,
  • пров. 1й Рясний, 1-15,
  • пров. 2й Рівності, 1,4,
  • пров. Історичний, 1-14,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Делоне, 3-22,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Кричевського, 2-7,
  • пров. Лазурського, 2а,3,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 1-10,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • пров. Флотський, 17,
  • пров. Чернігівський, 1-8,
  • пров. Чехівського, 1-8,
  • пров. Чубинського, 3-7,
  • пров. Молокова, 1-12.

Роботи до 17:00

  • І.Рабіна, 1-7.

Роботи до 19:00​​​​​​

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми писали, що у Приват24 відсутня оплата комунальних за реквізитами організації. Також ми писали про те, які пільги на комунальні діятимуть для УБД у жовтні.

Одеса Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
