В Одесі 8 вересня проводять ремонт електромереж: частина міста без світла

Масове відключення світла в Одесі — адреси
Сьогодні, 8 вересня, в Одесі знову проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Внаслідок цього частина міста залишиться без світла. Повернути електропостачання в домівки планують до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-4,9 лінія 2й Лиманчик,
- Отамана Головатого, 24-145,
- Наливна, 1,4,4а,
- Петренко, 21,
- Отамана Чепіги, 33,35,104,
- Чорноморського Козацтва, 95-135.
Роботи до 17:00
- 1-6 Садова,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецька, 1-25,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Луценка, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Чайкова, 1-71,
- Маріупольська, 20-68,
- Південна, 8,
- Південна дор., 1-73,
- Похила, 1-174,
- Шептицького, 1-5,
- пров. 1-3й Дунаєвського,
- Штильова, 22-118,
- Миколаївська дор., 65,
- пров. 1,3й Керченський,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18:00
Центральний РЕМ:
- Вадатурського, 79-131,
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Столярського, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров.Кордонний, 1-35,
- Прибіка, 7-28,
- пров.Малиновський, 7.
Роботи до 17:00
- Авіаційна, 1,1/5,
- Бойчука, 50-75,
- Буковецького, 11-26,
- Весняна, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Гранітна, 1-26,
- Єфимова, 2-49,
- І. та Ю. Лип, 9-59,
- Мальовнича, 15-22,
- Мармурова, 27-48,
- Могильницької, 2-9,
- Тимошенка, 39-42,
- Пішеніна, 8,
- Поїздна, 5,5а,6,
- Ш.Руставелі, 23-53,
- Складська, 2,2/4,
- Фунтового, 1-24,
- Чорновіла, 7,
- пров.Рекордний, 1-7,
- Люстдорфська дор., 2-4,
- пров.Герцена, 2-51,
- пров.Косовський, 3-8,
- пров. Парашутний, 1-8.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Айвазовського, 70-72,
- Академічна, 1-47,
- Архітектурна, 10-14,
- Ахматової, 1-20,
- Баштанна, 2-16,
- Бурлюка, 8-30,
- Вазова, 9,
- Ак.Вернадського, 1-51,
- Вертелецького, 7б,13,
- Дачна, 3-30,
- Дмитрієвська, 1-45,
- Драгоманова, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Квіткова, 4,
- Китобійна, 2-92,
- Костанді, 14/21,
- Кримська, 1-3,
- Лядова, 1-15,
- Кришталева, 1,
- Купріна, 7-54,
- Левкоєва, 1-7,
- Лігінська, 1,
- Львівська, 7-58,
- Немировича-Данченка, 10-16,
- Окружна, 17-42,
- Педагогічна, 21,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5,5а,
- Рівності, 1-48,
- Рясна, 1-35,
- Собінова, 15-20,
- Сумська, 1-31,
- Флотська, 2-23,
- Чернігівська, 1-24,
- Шелухина, 1-33,
- Ялинкова, 2-38,
- пров. 1-2й Академічний,
- пров. 1-2й Дачний,
- пров. 1-2й Китобійний,
- пров. 1й Рясний, 1-15,
- пров. 2й Рівності, 1,4,
- пров. Історичний, 1-14,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Делоне, 3-22,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Кричевського, 2-7,
- пров. Лазурського, 2а,3,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський, 1-10,
- пров. Рівний, 1-11,
- пров. Флотський, 17,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- пров. Чехівського, 1-8,
- пров. Чубинського, 3-7,
- пров. Молокова, 1-12.
Роботи до 17:00
- І.Рабіна, 1-7.
Роботи до 19:00
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали, що у Приват24 відсутня оплата комунальних за реквізитами організації. Також ми писали про те, які пільги на комунальні діятимуть для УБД у жовтні.
Читайте Новини.LIVE!