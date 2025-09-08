Видео
Массовое отключение света в Одессе — адреса

Массовое отключение света в Одессе — адреса

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 09:43
В Одессе 8 сентября проводят ремонт электросетей: часть города без света: часть города
Ремонт электросетей специалистами. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 сентября, в Одессе снова будут проводить ремонтные работы на электросетях. Вследствие этого часть города останется без света. Вернуть электроснабжение в дома планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-4,9 линия 2й Лиманчик,
  • Атамана Головатого, 24-145,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Петренко, 21,
  • Атамана Чепиги, 33,35,104,
  • Черноморского Казачества, 95-135.

Работы до 17:00

  • 1-6 Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Чайкова, 1-71,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-174,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок 1-3й Дунаевского,
  • Штилевая, 22-118,
  • Николаевская дор., 65,
  • переулок 1,3й Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

Центральный РЭС:

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Столярского, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • Прибика, 7-28,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00

  • Авиационная, 1,1/5,
  • Бойчука, 50-75,
  • Буковецкого, 11-26,
  • Весенняя, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранитная, 1-26,
  • Ефимова, 2-49,
  • И. и Ю. Лип, 9-59,
  • Живописная, 15-22,
  • Мраморная, 27-48,
  • Могильницкой, 2-9,
  • Тимошенко, 39-42,
  • Пишенина, 8,
  • Поездная, 5,5а,6,
  • Ш.Руставели, 23-53,
  • Складская, 2,2/4,
  • Фунтового, 1-24,
  • Черновола, 7,
  • переулок Рекордный, 1-7,
  • Люстдорфская дорога, 2-4,
  • переулок Герцена, 2-51,
  • переулок Косовский, 3-8,
  • переулок Парашютный, 1-8.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Айвазовского, 70-72,
  • Академическая, 1-47,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Баштанная, 2-16,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Вазовая, 9,
  • Ак.Вернадского, 1-51,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Дачная, 3-30,
  • Дмитриевская, 1-45,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Арбузная, 1-18,
  • Квиткова, 4,
  • Китобойная, 2-92,
  • Костанди, 14/21,
  • Крымская, 1-3,
  • Лядова, 1-15,
  • Хрустальная, 1,
  • Куприна, 7-54,
  • Левкоева, 1-7,
  • Лигинская, 1,
  • Львовская, 7-58,
  • Немировича-Данченко, 10-16,
  • Окружная, 17-42,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Равенства, 1-48,
  • Обильная, 1-35,
  • Собинова, 15-20,
  • Сумская, 1-31,
  • Флотская, 2-23,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина, 1-33,
  • Елочная, 2-38,
  • переулок 1-2й Академический,
  • переулок 1-2й Дачный,
  • переулок 1-2й Китобойный,
  • переулок 1й Обильный, 1-15,
  • переулок 2й Равенства, 1,4,
  • переулок Исторический, 1-14,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Делоне, 3-22,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Славы, 1-10,
  • переулок Климовича, 2-8,
  • переулок Крымский, 1-22,
  • переулок Кричевского, 2-7,
  • переулок Лазурского, 2а,3,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский, 1-10,
  • переулок Ровный, 1-11,
  • переулок Флотский, 17,
  • переулок Черниговский, 1-8,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок Чубинского, 3-7,
  • переулок Молокова, 1-12.

Работы до 17:00

  • И.Рабина, 1-7.

Работы до 19:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что в Приват24 отсутствует оплата коммунальных по реквизитам организации. Также мы писали, какие льготы на коммунальные будут действовать для УБД в октябре.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
