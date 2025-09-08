В Одессе 8 сентября проводят ремонт электросетей: часть города без света: часть города

Массовое отключение света в Одессе — адреса
Сегодня, 8 сентября, в Одессе снова будут проводить ремонтные работы на электросетях. Вследствие этого часть города останется без света. Вернуть электроснабжение в дома планируют до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-4,9 линия 2й Лиманчик,
- Атамана Головатого, 24-145,
- Наливная, 1,4,4а,
- Петренко, 21,
- Атамана Чепиги, 33,35,104,
- Черноморского Казачества, 95-135.
Работы до 17:00
- 1-6 Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Чайкова, 1-71,
- Мариупольская, 20-68,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-174,
- Шептицкого, 1-5,
- переулок 1-3й Дунаевского,
- Штилевая, 22-118,
- Николаевская дор., 65,
- переулок 1,3й Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 18:00
Центральный РЭС:
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8,
- переулок Кордонный, 1-35,
- Прибика, 7-28,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 17:00
- Авиационная, 1,1/5,
- Бойчука, 50-75,
- Буковецкого, 11-26,
- Весенняя, 4-41,
- Глиняная, 27-48,
- Гранитная, 1-26,
- Ефимова, 2-49,
- И. и Ю. Лип, 9-59,
- Живописная, 15-22,
- Мраморная, 27-48,
- Могильницкой, 2-9,
- Тимошенко, 39-42,
- Пишенина, 8,
- Поездная, 5,5а,6,
- Ш.Руставели, 23-53,
- Складская, 2,2/4,
- Фунтового, 1-24,
- Черновола, 7,
- переулок Рекордный, 1-7,
- Люстдорфская дорога, 2-4,
- переулок Герцена, 2-51,
- переулок Косовский, 3-8,
- переулок Парашютный, 1-8.
Работы до 19:00
Южный РЭС:
- Айвазовского, 70-72,
- Академическая, 1-47,
- Архитектурная, 10-14,
- Ахматовой, 1-20,
- Баштанная, 2-16,
- Бурлюка, 8-30,
- Вазовая, 9,
- Ак.Вернадского, 1-51,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Дачная, 3-30,
- Дмитриевская, 1-45,
- Драгоманова, 1-25,
- Арбузная, 1-18,
- Квиткова, 4,
- Китобойная, 2-92,
- Костанди, 14/21,
- Крымская, 1-3,
- Лядова, 1-15,
- Хрустальная, 1,
- Куприна, 7-54,
- Левкоева, 1-7,
- Лигинская, 1,
- Львовская, 7-58,
- Немировича-Данченко, 10-16,
- Окружная, 17-42,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5,5а,
- Равенства, 1-48,
- Обильная, 1-35,
- Собинова, 15-20,
- Сумская, 1-31,
- Флотская, 2-23,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина, 1-33,
- Елочная, 2-38,
- переулок 1-2й Академический,
- переулок 1-2й Дачный,
- переулок 1-2й Китобойный,
- переулок 1й Обильный, 1-15,
- переулок 2й Равенства, 1,4,
- переулок Исторический, 1-14,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок Делоне, 3-22,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Славы, 1-10,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок Крымский, 1-22,
- переулок Кричевского, 2-7,
- переулок Лазурского, 2а,3,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 1-10,
- переулок Ровный, 1-11,
- переулок Флотский, 17,
- переулок Черниговский, 1-8,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок Чубинского, 3-7,
- переулок Молокова, 1-12.
Работы до 17:00
- И.Рабина, 1-7.
Работы до 19:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, что в Приват24 отсутствует оплата коммунальных по реквизитам организации. Также мы писали, какие льготы на коммунальные будут действовать для УБД в октябре.
Читайте Новини.LIVE!