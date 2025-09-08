В Одессе 8 сентября проводят ремонт электросетей: часть города без света: часть города

Ремонт электросетей специалистами. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 сентября, в Одессе снова будут проводить ремонтные работы на электросетях. Вследствие этого часть города останется без света. Вернуть электроснабжение в дома планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-4,9 линия 2й Лиманчик,

Атамана Головатого, 24-145,

Наливная, 1,4,4а,

Петренко, 21,

Атамана Чепиги, 33,35,104,

Черноморского Казачества, 95-135.

Работы до 17:00

1-6 Садовая,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана,

Донецкая, 1-25,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

Кошица, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Чайкова, 1-71,

Мариупольская, 20-68,

Южная, 8,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-174,

Шептицкого, 1-5,

переулок 1-3й Дунаевского,

Штилевая, 22-118,

Николаевская дор., 65,

переулок 1,3й Керченский,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

Центральный РЭС:

Вадатурского, 79-131,

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Столярского, 4г,

Фунтового, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8,

переулок Кордонный, 1-35,

Прибика, 7-28,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00

Авиационная, 1,1/5,

Бойчука, 50-75,

Буковецкого, 11-26,

Весенняя, 4-41,

Глиняная, 27-48,

Гранитная, 1-26,

Ефимова, 2-49,

И. и Ю. Лип, 9-59,

Живописная, 15-22,

Мраморная, 27-48,

Могильницкой, 2-9,

Тимошенко, 39-42,

Пишенина, 8,

Поездная, 5,5а,6,

Ш.Руставели, 23-53,

Складская, 2,2/4,

Фунтового, 1-24,

Черновола, 7,

переулок Рекордный, 1-7,

Люстдорфская дорога, 2-4,

переулок Герцена, 2-51,

переулок Косовский, 3-8,

переулок Парашютный, 1-8.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Айвазовского, 70-72,

Академическая, 1-47,

Архитектурная, 10-14,

Ахматовой, 1-20,

Баштанная, 2-16,

Бурлюка, 8-30,

Вазовая, 9,

Ак.Вернадского, 1-51,

Вертелецкого, 7б, 13,

Дачная, 3-30,

Дмитриевская, 1-45,

Драгоманова, 1-25,

Арбузная, 1-18,

Квиткова, 4,

Китобойная, 2-92,

Костанди, 14/21,

Крымская, 1-3,

Лядова, 1-15,

Хрустальная, 1,

Куприна, 7-54,

Левкоева, 1-7,

Лигинская, 1,

Львовская, 7-58,

Немировича-Данченко, 10-16,

Окружная, 17-42,

Педагогическая, 21,

Планетная, 1-38,

Прорезная, 5,5а,

Равенства, 1-48,

Обильная, 1-35,

Собинова, 15-20,

Сумская, 1-31,

Флотская, 2-23,

Черниговская, 1-24,

Шелухина, 1-33,

Елочная, 2-38,

переулок 1-2й Академический,

переулок 1-2й Дачный,

переулок 1-2й Китобойный,

переулок 1й Обильный, 1-15,

переулок 2й Равенства, 1,4,

переулок Исторический, 1-14,

переулок Безымянный, 2-12,

переулок Делоне, 3-22,

переулок Ипподромный, 10,

переулок Славы, 1-10,

переулок Климовича, 2-8,

переулок Крымский, 1-22,

переулок Кричевского, 2-7,

переулок Лазурского, 2а,3,

переулок Летний, 5,

переулок Львовский, 1-10,

переулок Ровный, 1-11,

переулок Флотский, 17,

переулок Черниговский, 1-8,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок Чубинского, 3-7,

переулок Молокова, 1-12.

Работы до 17:00

И.Рабина, 1-7.

Работы до 19:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

