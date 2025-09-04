В Одесі тимчасово не буде світла через ремонт мереж

Масове відключення світла в Одесі — які адреси та райони
Сьогодні, 4 вересня, в Одесі продовжаться ремонтні роботи на електромережах. Внаслідок цього без світла залишиться один район міста та частина вулиць в інших районах. Завершити роботи планують до вечора.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Виставкова, 2-11,
- Шевальових, 1,
- Караїмська, 2-32,
- Вітчизняна, 1-34,
- Грушевського, 2-39,
- Сови, 1-24,
- Жолкова, 2-25,
- Іспанська, 1-36,
- Літмана, 1-25,
- Одеська, 1-48,
- Паркова, 9-75,
- Поштова, 1-70,
- Самодіяльна, 1-34,
- Селищна, 1-35,
- пров. Іспанський, 17,17а,
- пров. Поштовий, 1-9,
- пров. Селищний, 3-11,
- пр. Зелений, 2-31.
Роботи до 17.00
- 1-6 Садова,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецька, 1-25,
- Керченська, 27-62,
- Похила, 1-174,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця, 1-69,
- Миколаївська дор., 65,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Луценка, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68,
- Південна, 8,
- Південна дор., 1-73,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1,2,3й Дунаєвського,
- пров. 1,2,3й Керченський,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18.00
- 36-54 лінія на ж/м,
- Ольвійська (с. Шевченка), 2,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Міцкевича, 1-35,
- Івахненка, 9-86,
- Рельєфна, 1-35,
- Центральна, 2-38,
- Серогодського, 56-62,
- Каменярів, 112-305,
- Хаджибейська дор., 407-515,
- Озерна, 1-25,
- Соляна, 1-85,
- Яблучна, 1-4,
- Листяна, 1-13,
- Мирна, 1-29,
- Обривиста, 1-22,
- Роздольна, 1-74,
- Літня, 1-30,
- Вишнева, 1-43,
- пров. Пісочний, 1-4,
- Грушева, 1-13,
- Перемоги, 1-87,
- Металістів, 1-15,
- Сімферопольська, 1-24,
- Авангардна, 1-31,
- Узікова, 1-16,
- Степова, 1-14,
- Ракетна, 1-18,
- Луцька, 1-135,
- Пісочна, 1-172,
- Дорожня, 10-40,
- Українська, 4,20а,
- пров. Станішевської, 1-21,
- Республіканська, 226-343,
- пров. Вишневий, 2-14,
- Нежданової, 64-147,
- Шполянська, 78-115.
Роботи до 20.00
- Центральний РЕМ:
- Європейська, 35,
- Караванського, 19-26,
- пров. Червоний, 4-8.
Роботи до 19.00
У Київському районі міста також проводять ремонтні роботи обладнання. Енергетики обіцяють повернути світло до 17:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
