Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — які адреси та райони

Масове відключення світла в Одесі — які адреси та райони

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 10:21
В Одесі тимчасово не буде світла через ремонт мереж
Ремонтні роботи на електромережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 4 вересня, в Одесі продовжаться ремонтні роботи на електромережах. Внаслідок цього без світла залишиться один район міста та частина вулиць в інших районах. Завершити роботи планують до вечора.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Виставкова, 2-11,
  • Шевальових, 1,
  • Караїмська, 2-32,
  • Вітчизняна, 1-34,
  • Грушевського, 2-39,
  • Сови, 1-24,
  • Жолкова, 2-25,
  • Іспанська, 1-36,
  • Літмана, 1-25,
  • Одеська, 1-48,
  • Паркова, 9-75,
  • Поштова, 1-70,
  • Самодіяльна, 1-34,
  • Селищна, 1-35,
  • пров. Іспанський, 17,17а,
  • пров. Поштовий, 1-9,
  • пров. Селищний, 3-11,
  • пр. Зелений, 2-31.

Роботи до 17.00

  • 1-6 Садова,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецька, 1-25,
  • Керченська, 27-62,
  • Похила, 1-174,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця, 1-69,
  • Миколаївська дор., 65,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Луценка, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Південна, 8,
  • Південна дор., 1-73,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1,2,3й Дунаєвського,
  • пров. 1,2,3й Керченський,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00

  • 36-54 лінія на ж/м,
  • Ольвійська (с. Шевченка), 2,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • Міцкевича, 1-35,
  • Івахненка, 9-86,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Центральна, 2-38,
  • Серогодського, 56-62,
  • Каменярів, 112-305,
  • Хаджибейська дор., 407-515,
  • Озерна, 1-25,
  • Соляна, 1-85,
  • Яблучна, 1-4,
  • Листяна, 1-13,
  • Мирна, 1-29,
  • Обривиста, 1-22,
  • Роздольна, 1-74,
  • Літня, 1-30,
  • Вишнева, 1-43,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • Грушева, 1-13,
  • Перемоги, 1-87,
  • Металістів, 1-15,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Авангардна, 1-31,
  • Узікова, 1-16,
  • Степова, 1-14,
  • Ракетна, 1-18,
  • Луцька, 1-135,
  • Пісочна, 1-172,
  • Дорожня, 10-40,
  • Українська, 4,20а,
  • пров. Станішевської, 1-21,
  • Республіканська, 226-343,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • Нежданової, 64-147,
  • Шполянська, 78-115.

Роботи до 20.00

 

  • Центральний РЕМ:
  • Європейська, 35,
  • Караванського, 19-26,
  • пров. Червоний, 4-8.

Роботи до 19.00

У Київському районі міста також проводять ремонтні роботи обладнання. Енергетики обіцяють повернути світло до 17:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Нагадаємо, ми писали, що нардеп Кучеренко пропонує не бути песимістами та не очікувати тотальних блекаутів в Україні. Також ми повідомляли, що Україна і Швейцарія запускають спільні проєкти для відновлення.

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми писали, що Україна та Швейцарія підписали спільну угоду про відновлення, зокрема електропостачання. Також ми повідомляли про три головні нововведення вересня, в тому числі у комунальних послугах.

Одеса Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
