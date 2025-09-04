В Одесі тимчасово не буде світла через ремонт мереж

Ремонтні роботи на електромережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 4 вересня, в Одесі продовжаться ремонтні роботи на електромережах. Внаслідок цього без світла залишиться один район міста та частина вулиць в інших районах. Завершити роботи планують до вечора.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

Виставкова, 2-11,

Шевальових, 1,

Караїмська, 2-32,

Вітчизняна, 1-34,

Грушевського, 2-39,

Сови, 1-24,

Жолкова, 2-25,

Іспанська, 1-36,

Літмана, 1-25,

Одеська, 1-48,

Паркова, 9-75,

Поштова, 1-70,

Самодіяльна, 1-34,

Селищна, 1-35,

пров. Іспанський, 17,17а,

пров. Поштовий, 1-9,

пров. Селищний, 3-11,

пр. Зелений, 2-31.

Роботи до 17.00

1-6 Садова,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана,

Донецька, 1-25,

Керченська, 27-62,

Похила, 1-174,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця, 1-69,

Миколаївська дор., 65,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68,

Південна, 8,

Південна дор., 1-73,

вул. Л.Українки, 10-20,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1-5,

Штильова, 2-118,

пров. 1,2,3й Дунаєвського,

пров. 1,2,3й Керченський,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00

36-54 лінія на ж/м,

Ольвійська (с. Шевченка), 2,

Шкодова Гора, 2-15,

Міцкевича, 1-35,

Івахненка, 9-86,

Рельєфна, 1-35,

Центральна, 2-38,

Серогодського, 56-62,

Каменярів, 112-305,

Хаджибейська дор., 407-515,

Озерна, 1-25,

Соляна, 1-85,

Яблучна, 1-4,

Листяна, 1-13,

Мирна, 1-29,

Обривиста, 1-22,

Роздольна, 1-74,

Літня, 1-30,

Вишнева, 1-43,

пров. Пісочний, 1-4,

Грушева, 1-13,

Перемоги, 1-87,

Металістів, 1-15,

Сімферопольська, 1-24,

Авангардна, 1-31,

Узікова, 1-16,

Степова, 1-14,

Ракетна, 1-18,

Луцька, 1-135,

Пісочна, 1-172,

Дорожня, 10-40,

Українська, 4,20а,

пров. Станішевської, 1-21,

Республіканська, 226-343,

пров. Вишневий, 2-14,

Нежданової, 64-147,

Шполянська, 78-115.

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

Європейська, 35,

Караванського, 19-26,

пров. Червоний, 4-8.

Роботи до 19.00

У Київському районі міста також проводять ремонтні роботи обладнання. Енергетики обіцяють повернути світло до 17:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Нагадаємо, ми писали, що нардеп Кучеренко пропонує не бути песимістами та не очікувати тотальних блекаутів в Україні. Також ми повідомляли, що Україна і Швейцарія запускають спільні проєкти для відновлення.

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали, що Україна та Швейцарія підписали спільну угоду про відновлення, зокрема електропостачання. Також ми повідомляли про три головні нововведення вересня, в тому числі у комунальних послугах.