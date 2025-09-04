Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — какие адреса и районы

Массовое отключение света в Одессе — какие адреса и районы

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 10:21
В Одессе временно не будет света из-за ремонта сетей
Ремонтные работы на электросетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 4 сентября, в Одессе продолжатся ремонтные работі на электросетях. В результате без света останется один район города и часть улиц в других районах. Завершить работы планируют к вечеру.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • Выставочная, 2-11,
  • Шевалевых, 1,
  • Караимская, 2-32,
  • Отечественная, 1-34,
  • Грушевского, 2-39,
  • Совы, 1-24,
  • Жолкова, 2-25,
  • Испанская, 1-36,
  • Литмана, 1-25,
  • Одесская, 1-48,
  • Парковая, 9-75,
  • Почтовая, 1-70,
  • Самодеятельная, 1-34,
  • Поселковая, 1-35,
  • переулок Испанский, 17,17а,
  • переулок Почтовый, 1-9,
  • переулок Поселковый, 3-11,
  • пр. Зеленый, 2-31.

Работы до 17:00

  • 1-6 Садовая,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Наклонная, 1-174,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица, 1-69,
  • Николаевская дорога, 65,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Южная, 8,
  • Южная дор., 1-73,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штилева, 2-118,
  • переулок 1,2,3й Дунаевского,
  • переулок 1,2,3й Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

  • 36-54 линия на ж/м,
  • Ольвийская (с. Шевченко), 2,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • Мицкевича, 1-35,
  • Ивахненко, 9-86,
  • Рельефная, 1-35,
  • Центральная, 2-38,
  • Серогодского, 56-62,
  • Каменщиков, 112-305,
  • Хаджибейская дорога, 407-515,
  • Озерная, 1-25,
  • Соляная, 1-85,
  • Яблочная, 1-4,
  • Лиственная, 1-13,
  • Мирная, 1-29,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Раздольная, 1-74,
  • Летняя, 1-30,
  • Вишневая, 1-43,
  • Песочный переулок, 1-4,
  • Грушевая, 1-13,
  • Победы, 1-87,
  • Металлистов, 1-15,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Авангардная, 1-31,
  • Узикова, 1-16,
  • Степная, 1-14,
  • Ракетная, 1-18,
  • Луцкая, 1-135,
  • Песочная, 1-172,
  • Дорожная, 10-40,
  • Украинская, 4,20а,
  • переулок Станишевской, 1-21,
  • Республиканская, 226-343,
  • переулок Вишневый, 2-14,
  • Неждановой, 64-147,
  • Шполянская, 78-115.

Работы до 20:00

  • Центральный РЭС:
  • Европейская, 35,
  • Караванского, 19-26,
  • переулок Красный, 4-8.

Работы до 19:00

В Киевском районе города также проводят ремонтные работы оборудования. Энергетики обещают вернуть свет до 17:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что нардеп Кучеренко предлагает не быть пессимистами и не ожидать тотальных блэкаутов в Украине. Также мы сообщали, что Украина и Швейцария запускают совместные проекты для восстановления.

 

Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации