В Одессе временно не будет света из-за ремонта сетей

Массовое отключение света в Одессе — какие адреса и районы
Сегодня, 4 сентября, в Одессе продолжатся ремонтные работі на электросетях. В результате без света останется один район города и часть улиц в других районах. Завершить работы планируют к вечеру.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- Выставочная, 2-11,
- Шевалевых, 1,
- Караимская, 2-32,
- Отечественная, 1-34,
- Грушевского, 2-39,
- Совы, 1-24,
- Жолкова, 2-25,
- Испанская, 1-36,
- Литмана, 1-25,
- Одесская, 1-48,
- Парковая, 9-75,
- Почтовая, 1-70,
- Самодеятельная, 1-34,
- Поселковая, 1-35,
- переулок Испанский, 17,17а,
- переулок Почтовый, 1-9,
- переулок Поселковый, 3-11,
- пр. Зеленый, 2-31.
Работы до 17:00
- 1-6 Садовая,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Наклонная, 1-174,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица, 1-69,
- Николаевская дорога, 65,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68,
- Южная, 8,
- Южная дор., 1-73,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилева, 2-118,
- переулок 1,2,3й Дунаевского,
- переулок 1,2,3й Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 18:00
- 36-54 линия на ж/м,
- Ольвийская (с. Шевченко), 2,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Мицкевича, 1-35,
- Ивахненко, 9-86,
- Рельефная, 1-35,
- Центральная, 2-38,
- Серогодского, 56-62,
- Каменщиков, 112-305,
- Хаджибейская дорога, 407-515,
- Озерная, 1-25,
- Соляная, 1-85,
- Яблочная, 1-4,
- Лиственная, 1-13,
- Мирная, 1-29,
- Обрывистая, 1-22,
- Раздольная, 1-74,
- Летняя, 1-30,
- Вишневая, 1-43,
- Песочный переулок, 1-4,
- Грушевая, 1-13,
- Победы, 1-87,
- Металлистов, 1-15,
- Симферопольская, 1-24,
- Авангардная, 1-31,
- Узикова, 1-16,
- Степная, 1-14,
- Ракетная, 1-18,
- Луцкая, 1-135,
- Песочная, 1-172,
- Дорожная, 10-40,
- Украинская, 4,20а,
- переулок Станишевской, 1-21,
- Республиканская, 226-343,
- переулок Вишневый, 2-14,
- Неждановой, 64-147,
- Шполянская, 78-115.
Работы до 20:00
- Центральный РЭС:
- Европейская, 35,
- Караванского, 19-26,
- переулок Красный, 4-8.
Работы до 19:00
В Киевском районе города также проводят ремонтные работы оборудования. Энергетики обещают вернуть свет до 17:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, что нардеп Кучеренко предлагает не быть пессимистами и не ожидать тотальных блэкаутов в Украине. Также мы сообщали, что Украина и Швейцария запускают совместные проекты для восстановления.
