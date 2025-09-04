В Одессе временно не будет света из-за ремонта сетей

Ремонтные работы на электросетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 4 сентября, в Одессе продолжатся ремонтные работі на электросетях. В результате без света останется один район города и часть улиц в других районах. Завершить работы планируют к вечеру.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

Выставочная, 2-11,

Шевалевых, 1,

Караимская, 2-32,

Отечественная, 1-34,

Грушевского, 2-39,

Совы, 1-24,

Жолкова, 2-25,

Испанская, 1-36,

Литмана, 1-25,

Одесская, 1-48,

Парковая, 9-75,

Почтовая, 1-70,

Самодеятельная, 1-34,

Поселковая, 1-35,

переулок Испанский, 17,17а,

переулок Почтовый, 1-9,

переулок Поселковый, 3-11,

пр. Зеленый, 2-31.

Работы до 17:00

1-6 Садовая,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана,

Донецкая, 1-25,

Керченская, 27-62,

Наклонная, 1-174,

Кишиневская, 2-24,

Кошица, 1-69,

Николаевская дорога, 65,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68,

Южная, 8,

Южная дор., 1-73,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Чайковая, 1-71,

Шептицкого, 1-5,

Штилева, 2-118,

переулок 1,2,3й Дунаевского,

переулок 1,2,3й Керченский,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

36-54 линия на ж/м,

Ольвийская (с. Шевченко), 2,

Шкодова Гора, 2-15,

Мицкевича, 1-35,

Ивахненко, 9-86,

Рельефная, 1-35,

Центральная, 2-38,

Серогодского, 56-62,

Каменщиков, 112-305,

Хаджибейская дорога, 407-515,

Озерная, 1-25,

Соляная, 1-85,

Яблочная, 1-4,

Лиственная, 1-13,

Мирная, 1-29,

Обрывистая, 1-22,

Раздольная, 1-74,

Летняя, 1-30,

Вишневая, 1-43,

Песочный переулок, 1-4,

Грушевая, 1-13,

Победы, 1-87,

Металлистов, 1-15,

Симферопольская, 1-24,

Авангардная, 1-31,

Узикова, 1-16,

Степная, 1-14,

Ракетная, 1-18,

Луцкая, 1-135,

Песочная, 1-172,

Дорожная, 10-40,

Украинская, 4,20а,

переулок Станишевской, 1-21,

Республиканская, 226-343,

переулок Вишневый, 2-14,

Неждановой, 64-147,

Шполянская, 78-115.

Работы до 20:00

Центральный РЭС:

Европейская, 35,

Караванского, 19-26,

переулок Красный, 4-8.

Работы до 19:00

В Киевском районе города также проводят ремонтные работы оборудования. Энергетики обещают вернуть свет до 17:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что нардеп Кучеренко предлагает не быть пессимистами и не ожидать тотальных блэкаутов в Украине. Также мы сообщали, что Украина и Швейцария запускают совместные проекты для восстановления.