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Масові протести у місті на Одещині — чого вимагають люди

13 листопада 2024 15:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині протестують проти тарифу на воду — подробиці
Учасники протесту у Рені. Фото: Бессарабія.Inform
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У місті Рені тривають протести проти підвищення тарифів на водопостачання і каналізацію. На думку місцевих мешканців, ціни завищені, до того ж вода поганої якості. У водоканалі стверджують, що уникнути подорожчання неможливо. 

Про це повідомляє видання "Бессарабія.Inform".

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Останніми тижнями у місті відбулося три акції протесту. Учасники виступають проти запланованого з 1 січня 2025 року підвищення тарифів на водопостачання і каналізацію, відповідно, до 37 грн/кубометр та 41 грн/кубометр (зараз вартість послуг складає 27 грн/кубометр і 34 грн/кубометр). Крім того, активісти стверджують, що з кранів йде вода поганої якості, зокрема, нездорового кольору. 

Що говорять у водоканалі

У КП "Водоканал" називають підвищення тарифів є економічно обґрунтованим і необхідним для подальшої роботи підприємства. Це пов'язано з подорожчанням електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, а також зростанням податків і мінімальної зарплати.

Зазначимо, що найближчими місяцями в Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема, на опалення та водопостачання. Також ми писали про те, як уникнути завищених рахунків за газ. 

вода комунальні послуги протести Одеська область Одеська ОДА

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