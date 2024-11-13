На Одещині протестують проти тарифу на воду — подробиці

Учасники протесту у Рені. Фото: Бессарабія.Inform

У місті Рені тривають протести проти підвищення тарифів на водопостачання і каналізацію. На думку місцевих мешканців, ціни завищені, до того ж вода поганої якості. У водоканалі стверджують, що уникнути подорожчання неможливо.

Про це повідомляє видання "Бессарабія.Inform".

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Останніми тижнями у місті відбулося три акції протесту. Учасники виступають проти запланованого з 1 січня 2025 року підвищення тарифів на водопостачання і каналізацію, відповідно, до 37 грн/кубометр та 41 грн/кубометр (зараз вартість послуг складає 27 грн/кубометр і 34 грн/кубометр). Крім того, активісти стверджують, що з кранів йде вода поганої якості, зокрема, нездорового кольору.

Що говорять у водоканалі

У КП "Водоканал" називають підвищення тарифів є економічно обґрунтованим і необхідним для подальшої роботи підприємства. Це пов'язано з подорожчанням електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, а також зростанням податків і мінімальної зарплати.

Зазначимо, що найближчими місяцями в Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема, на опалення та водопостачання. Також ми писали про те, як уникнути завищених рахунків за газ.