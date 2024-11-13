В Одесской области протестуют против тарифа на воду — подробности

Участники протеста в Рене. Фото: Бессарабия.Inform

В городе Рени продолжаются протесты против повышения тарифов на водоснабжение и канализацию. По мнению местных жителей, цены завышены, к тому же вода плохого качества. В водоканале утверждают, что избежать удорожания невозможно.

Об этом сообщает издание "Бессарабия.Inform".

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За последние недели в городе состоялись три акции протеста. Участники выступают против запланированного с 1 января 2025 года повышения тарифов на водоснабжение и канализацию соответственно до 37 грн/кубометр и 41 грн/кубометр (сейчас стоимость услуг составляет 27 грн/кубометр и 34 грн/кубометр). Кроме того, активисты утверждают, что из кранов идет вода плохого качества, в частности, нездорового цвета.

Что говорят в водоканале

В КП "Водоканал" называют повышение тарифов экономически обоснованным и необходимым для дальнейшей работы предприятия. Это связано с подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, а также ростом налогов и минимальной зарплаты.

Отметим, что в ближайшие месяцы в Украине ожидают повышения тарифов на коммунальные услуги, в частности, на отопление и водоснабжение. Также мы писали о том, как избежать завышенных счетов за газ.