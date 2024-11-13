В Одесской области протестуют против тарифа на воду — подробности

Массовые протесты в городе на Одесчине — чего требуют люди
В городе Рени продолжаются протесты против повышения тарифов на водоснабжение и канализацию. По мнению местных жителей, цены завышены, к тому же вода плохого качества. В водоканале утверждают, что избежать удорожания невозможно.
Об этом сообщает издание "Бессарабия.Inform".
Чего требуют горожане
За последние недели в городе состоялись три акции протеста. Участники выступают против запланированного с 1 января 2025 года повышения тарифов на водоснабжение и канализацию соответственно до 37 грн/кубометр и 41 грн/кубометр (сейчас стоимость услуг составляет 27 грн/кубометр и 34 грн/кубометр). Кроме того, активисты утверждают, что из кранов идет вода плохого качества, в частности, нездорового цвета.
Что говорят в водоканале
В КП "Водоканал" называют повышение тарифов экономически обоснованным и необходимым для дальнейшей работы предприятия. Это связано с подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, а также ростом налогов и минимальной зарплаты.
Отметим, что в ближайшие месяцы в Украине ожидают повышения тарифов на коммунальные услуги, в частности, на отопление и водоснабжение. Также мы писали о том, как избежать завышенных счетов за газ.
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