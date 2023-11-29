Тисячі одеситів сьогодні будуть без газу — причини
Сьогодні, 29 листопада, в Одесі заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".
Де не буде газу
- вул. Дача Ковалевського, 126, 126а, 122, 103/18, 103, 105, 107, 109, 103 уч 4, 101 уч 3, 111/4, 111в/11, 111г/4, 111д/10, 111а/1, 111б/2, 111в/3, 111в/9, 111а/6,111а/7, 111а/8, 111б/5, 114, 117, 119.
- вул. Верхова, 21
- пров. Ковалевського 1,2,11
- вул. Горіхова 196, 196б
- вул. Центральна, 161а
- вул. Набережна — усі будинки
- вул. Верхня — усі будинки
- вул. Хвиляста — усі будинки
- вул. Берегова — усі будинки
- вул. Дача Ковалевського, 95
- вул. Дача Ковалевського, 99
- вул. Дача Ковалевського, 111
- вул. Дача Ковалевського, 117
Відновлення газопостачання
Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.
Який зараз тариф в Україні
В Україні не діє єдиний період на газ, тож кожен із постачальників газу виставляє власний.
Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, проте оскільки більшість жителів країни є клієнтами Нафтогазу, вони платять 7,96 грн.
Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.
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