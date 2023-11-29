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Тисячі одеситів сьогодні будуть без газу — причини

29 листопада 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів сьогодні будуть без газу — причини
Жінка запалює газову конфорку. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 листопада, в Одесі заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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Де не буде газу

  • вул. Дача Ковалевського, 126, 126а, 122, 103/18, 103, 105, 107, 109, 103 уч 4, 101 уч 3, 111/4,  111в/11, 111г/4, 111д/10, 111а/1, 111б/2, 111в/3, 111в/9, 111а/6,111а/7, 111а/8, 111б/5, 114, 117, 119.
  • вул. Верхова, 21
  • пров. Ковалевського 1,2,11
  • вул. Горіхова 196, 196б
  • вул. Центральна, 161а
  • вул. Набережна — усі будинки
  • вул. Верхня — усі будинки
  • вул. Хвиляста — усі будинки
  • вул. Берегова — усі будинки
  • вул. Дача Ковалевського, 95
  • вул. Дача Ковалевського, 99
  • вул. Дача Ковалевського, 111
  • вул. Дача Ковалевського, 117

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Який зараз тариф в Україні

В Україні не діє єдиний період на газ, тож кожен із постачальників газу виставляє власний.

Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, проте оскільки більшість жителів країни є клієнтами Нафтогазу, вони платять 7,96 грн.

Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.

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