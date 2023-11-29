Тысячи одесситов сегодня будут без газа — причины

Женщина зажигает газовую конфорку. Фото: google.com

Сегодня, 29 ноября, в Одессе запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Какой сейчас тариф в Украине

В Украине не действует единый период на газ, так что каждый из поставщиков газа выставляет собственный.

Расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, однако, поскольку большинство жителей страны являются клиентами Нафтогаза, они платят 7,96 грн.

Напомним, в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.