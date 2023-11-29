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Тысячи одесситов сегодня будут без газа — причины

29 ноября 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов сегодня будут без газа — причины
Женщина зажигает газовую конфорку. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 29 ноября, в Одессе запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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Где не будет газа

  • ул. Дача Ковалевского, 126, 126а, 122, 103/18, 103, 105, 107, 109, 103 уч 4, 101 уч 3, 111/4, 111в/11, 111г/4, 111 /2, 111в/3, 111в/9, 111а/6,111а/7, 111а/8, 111б/5, 114, 117, 119.
  • ул. Верховая, 21
  • пров. Ковалевского 1,2,11
  • ул. Ореховая 196, 196б
  • ул. Центральная, 161а
  • ул. Набережная — все дома
  • ул. Верхняя — все дома
  • ул. Волнистая — все дома
  • ул. Береговая — все дома
  • ул. Дача Ковалевского, 95
  • ул. Дача Ковалевского, 99
  • ул. Дача Ковалевского, 111
  • ул. Дача Ковалевского, 117

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Какой сейчас тариф в Украине

В Украине не действует единый период на газ, так что каждый из поставщиков газа выставляет собственный.

Расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, однако, поскольку большинство жителей страны являются клиентами Нафтогаза, они платят 7,96 грн.

Напомним, в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

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