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Масові роботи з доброустрою: де в Одесі можуть бути затори на дорогах

1 вересня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Комунальники працюють на дорогах міста
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 1 вересня, на багатьох вулицях Одеси комунальники проводять роботи з доброустрою. Через це можуть виникнути затори, тож радимо водіями ретельніше обрати маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Гоголя, вул. Торгова, вул. Дерибасівська, вул. Балківська "Швейцарські сходи" — очищення водовідвідних лотків;
  • вул. Балківська/узвіз Степана Олійника — ремонт дощоприймача 
  • з заміною плити перекриття;
  • вул. Балківська (АЗС "ОККО"), проспект Гагаріна — очищення дощоприймачів та промивання рукавів;
  • вул. Локомотивна — очищення каналу;
  • проспект Гагаріна — очищення колектору. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

До уваги водіїв

Нагадаємо, в Україні вперше опубліковане дослідження про обслуговування автомобілів на СТО. Водії яких моделей авто найчастіше зверталися до механіків протягом місяця у 2023 році та скільки вони витрачали на ремонт.

Раніше ми писали, на що скаржаться водії проблемних моделей японських авто. Також експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів.

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