Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеса

Сьогодні, 1 вересня, на багатьох вулицях Одеси комунальники проводять роботи з доброустрою. Через це можуть виникнути затори, тож радимо водіями ретельніше обрати маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Гоголя, вул. Торгова, вул. Дерибасівська, вул. Балківська "Швейцарські сходи" — очищення водовідвідних лотків;

вул. Балківська/узвіз Степана Олійника — ремонт дощоприймача

з заміною плити перекриття;

вул. Балківська (АЗС "ОККО"), проспект Гагаріна — очищення дощоприймачів та промивання рукавів;

вул. Локомотивна — очищення каналу;

проспект Гагаріна — очищення колектору.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

До уваги водіїв

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