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Массовые работы по благоустройству: где в Одессе могут быть пробки на дорогах

1 сентября 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Коммунальщики работают на дорогах города
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 сентября, на многих улицах Одессы коммунальщики проводят работу по благоустройству. Поэтому могут возникнуть пробки, поэтому советуем водителю тщательнее выбрать маршрут.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Гоголя, ул. Торговая ул. Дерибасовская, ул. Балковская "Швейцарская лестница" — очистка водоотводных лотков;
  • ул. Балковская/спуск Степана Олейника — ремонт дождеприемника
  • с заменой плиты перекрытия;
  • ул. Балковская (АЗС "ОККО"), проспект Гагарина — очистка дождеприемников и промывка рукавов;
  • ул. Локомотивная — очистка канала;
  • проспект Гагарина — очистка коллектора.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

К сведению водителей

Напомним, в Украине впервые опубликовано исследование по обслуживанию автомобилей на СТО. Водители каких моделей авто чаще всего обращались к механикам в течение месяца в 2023 году и сколько они тратили на ремонт.

Ранее мы писали, на что жалуются водители проблемных моделей японских автомобилей. Также эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей.

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