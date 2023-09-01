Коммунальщики работают на дорогах города

Массовые работы по благоустройству: где в Одессе могут быть пробки на дорогах
Сегодня, 1 сентября, на многих улицах Одессы коммунальщики проводят работу по благоустройству. Поэтому могут возникнуть пробки, поэтому советуем водителю тщательнее выбрать маршрут.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Гоголя, ул. Торговая ул. Дерибасовская, ул. Балковская "Швейцарская лестница" — очистка водоотводных лотков;
- ул. Балковская/спуск Степана Олейника — ремонт дождеприемника
- с заменой плиты перекрытия;
- ул. Балковская (АЗС "ОККО"), проспект Гагарина — очистка дождеприемников и промывка рукавов;
- ул. Локомотивная — очистка канала;
- проспект Гагарина — очистка коллектора.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.
К сведению водителей
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