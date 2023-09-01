Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса

Сегодня, 1 сентября, на многих улицах Одессы коммунальщики проводят работу по благоустройству. Поэтому могут возникнуть пробки, поэтому советуем водителю тщательнее выбрать маршрут.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Гоголя, ул. Торговая ул. Дерибасовская, ул. Балковская "Швейцарская лестница" — очистка водоотводных лотков;

ул. Балковская/спуск Степана Олейника — ремонт дождеприемника

с заменой плиты перекрытия;

ул. Балковская (АЗС "ОККО"), проспект Гагарина — очистка дождеприемников и промывка рукавов;

ул. Локомотивная — очистка канала;

проспект Гагарина — очистка коллектора.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

К сведению водителей

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