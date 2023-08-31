Масові відключення: частина одеситів до ночі залишилася без води
Сьогодні, 31 серпня, через необхідність проведення ремонтно-аварійних робіт, у деяких мешканців Одеси не буде водопостачання. Комунальники наголошують, що планують закінчити якомога скоріше, проте роботи заплановані майже до опівночі.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Суднобудівна, 1-11;
- вул. Івана Франка — усі будинки;
- Фонтанська дорога, 16/2, 16/4, 16/5;
- вул. Танкерна — усі будинки;
- вул. Мачтова — усі будинки;
- пров. Східчастий — усі будинки.
Водопостачання у будинки планують повернути до 23:30.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи, можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок, у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.
Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.