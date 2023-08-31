Частина одеситів до ночі залишилася без води

Відключення води у будинку. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 31 серпня, через необхідність проведення ремонтно-аварійних робіт, у деяких мешканців Одеси не буде водопостачання. Комунальники наголошують, що планують закінчити якомога скоріше, проте роботи заплановані майже до опівночі.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Суднобудівна, 1-11;

вул. Івана Франка — усі будинки;

Фонтанська дорога, 16/2, 16/4, 16/5;

вул. Танкерна — усі будинки;

вул. Мачтова — усі будинки;

пров. Східчастий — усі будинки.

Водопостачання у будинки планують повернути до 23:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи, можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок, у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.