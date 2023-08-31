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Масові відключення: частина одеситів до ночі залишилася без води

31 серпня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів до ночі залишилася без води
Відключення води у будинку. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 31 серпня, через необхідність проведення ремонтно-аварійних робіт, у деяких мешканців Одеси не буде водопостачання. Комунальники наголошують, що планують закінчити якомога скоріше, проте роботи заплановані майже до опівночі.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Суднобудівна, 1-11; 
  • вул. Івана Франка — усі будинки;
  • Фонтанська дорога, 16/2, 16/4, 16/5;
  • вул. Танкерна — усі будинки;
  • вул. Мачтова — усі будинки;
  • пров. Східчастий — усі будинки.

Водопостачання у будинки планують повернути до 23:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи, можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок, у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

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