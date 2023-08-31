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Массовые отключения: часть одесситов до ночи осталась без воды

31 августа 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов до ночи осталась без воды
Отключение воды в доме. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 31 августа, из-за необходимости проведения ремонтно-аварийных работ у некоторых жителей Одессы не будет водоснабжения. Коммунальщики отмечают, что планируют закончить как можно скорее, однако работы запланированы почти до полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Судостроительная, 1-11;
  • ул. Ивана Франко — все дома;
  • Фонтанская дорога, 16/2, 16/4, 16/5;
  • ул. Танкерная — все дома;
  • ул. Мачтовая — все дома;
  • пер. Ступенчатый — все дома.

Водоснабжение в дома планируется вернуть к 23:30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок, в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

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