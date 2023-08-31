Массовые отключения: часть одесситов до ночи осталась без воды
Сегодня, 31 августа, из-за необходимости проведения ремонтно-аварийных работ у некоторых жителей Одессы не будет водоснабжения. Коммунальщики отмечают, что планируют закончить как можно скорее, однако работы запланированы почти до полуночи.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Судостроительная, 1-11;
- ул. Ивана Франко — все дома;
- Фонтанская дорога, 16/2, 16/4, 16/5;
- ул. Танкерная — все дома;
- ул. Мачтовая — все дома;
- пер. Ступенчатый — все дома.
Водоснабжение в дома планируется вернуть к 23:30.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок, в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.
Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.