Масові відключення: де в Одесі не буде світла (перелік адрес)
27 вересня 2023 11:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 27 вересня, майже пів сотні вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 14:30
- вул. 1-а Ползунова,1-24Г,
- пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б,
- вул. Бородінська, 26-79д,
- вул. Горизонтальна, 10-60,
- вул. Магістральна, 56, 58, 58А,
- вул. Миколи Аркаса, 37А-74,
- вул. Нескучна, 11-55,
- вул. Патріотична, 25-76,
- вул. Петра Лещенка, 24-102,
- вул. Північна, 11-44,
- вул. Ползунова, 1-7,
- вул. Учнівська, 43а, 57, 59, 61,
- пров. Чернівецький, 21-40
- вул. Чумацька, 103
Де не буде світла до 17:00
- вул. Михайла Грушевського, 50а, 52,
- вул. Сергія Ядова, 61, 61А, 61Б, 63, 63а
- вул. Генуезька, 24д
Де не буде світла до 19:00
- вул. Буніна, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
- вул. Василя Жуковського, 2, 4, 5,
- Деволанівський узвіз,17,
- вул. Єврейська, 2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32,
- вул. Жуковського, 2,
- вул. Канатна, 26А,28,28/3,
- вул. Карантинна, 2, 17,
- вул. Катерининська, 39, 39/18,
- вул. Комітетська, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
- вул. М’ясоєдовська, 1-14,
- вул. Прохоровська, 2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,
- вул. Серединський Сквер, 3, 3А,
- вул. Середня, 1
- пр.-кт Свободи,32,36
- пров. 5-й Деревообробний,3а-141,
- вул. Академіка Панкратової, 1-31а,
- вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 1-58,
- пров. Круговий, 1А-13,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Мічурина, 19, 19А,
- вул. Степова, 1А-31,
- вул. Теплична, 3Б, 4А,
- вул. Хутірська, 15-71,
- пров. Шахтинский, 18-34,
- пров. Шебелінський, 13А-27
Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.