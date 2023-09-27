Масові відключення: де в Одесі не буде світла (перелік адрес)

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 вересня, майже пів сотні вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. 1-а Ползунова,1-24Г,

пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б,

вул. Бородінська, 26-79д,

вул. Горизонтальна, 10-60,

вул. Магістральна, 56, 58, 58А,

вул. Миколи Аркаса, 37А-74,

вул. Нескучна, 11-55,

вул. Патріотична, 25-76,

вул. Петра Лещенка, 24-102,

вул. Північна, 11-44,

вул. Ползунова, 1-7,

вул. Учнівська, 43а, 57, 59, 61,

пров. Чернівецький, 21-40

вул. Чумацька, 103

Де не буде світла до 17:00

вул. Михайла Грушевського, 50а, 52,

вул. Сергія Ядова, 61, 61А, 61Б, 63, 63а

вул. Генуезька, 24д

Де не буде світла до 19:00

вул. Буніна, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,

вул. Василя Жуковського, 2, 4, 5,

Деволанівський узвіз,17,

вул. Єврейська, 2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32,

вул. Жуковського, 2,

вул. Канатна, 26А,28,28/3,

вул. Карантинна, 2, 17,

вул. Катерининська, 39, 39/18,

вул. Комітетська, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,

вул. М’ясоєдовська, 1-14,

вул. Прохоровська, 2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,

вул. Серединський Сквер, 3, 3А,

вул. Середня, 1

пр.-кт Свободи,32,36

пров. 5-й Деревообробний,3а-141,

вул. Академіка Панкратової, 1-31а,

вул. Володимира Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 1-58,

пров. Круговий, 1А-13,

вул. Матроська, 2,

вул. Мічурина, 19, 19А,

вул. Степова, 1А-31,

вул. Теплична, 3Б, 4А,

вул. Хутірська, 15-71,

пров. Шахтинский, 18-34,

пров. Шебелінський, 13А-27

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.