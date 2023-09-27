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Масові відключення: де в Одесі не буде світла (перелік адрес)

27 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масові відключення: де в Одесі не буде світла (перелік адрес)
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 27 вересня, майже пів сотні вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 14:30

  • вул. 1-а Ползунова,1-24Г, 
  • пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б, 
  • вул. Бородінська, 26-79д,
  • вул. Горизонтальна, 10-60, 
  • вул. Магістральна, 56, 58, 58А, 
  • вул. Миколи Аркаса, 37А-74, 
  • вул. Нескучна, 11-55, 
  • вул. Патріотична, 25-76, 
  • вул. Петра Лещенка, 24-102, 
  • вул. Північна, 11-44, 
  • вул. Ползунова, 1-7,
  • вул. Учнівська, 43а, 57, 59, 61, 
  • пров. Чернівецький, 21-40 
  • вул. Чумацька, 103 

Де не буде світла до 17:00

  • вул. Михайла Грушевського, 50а, 52, 
  • вул. Сергія Ядова, 61, 61А, 61Б, 63, 63а 
  • вул. Генуезька, 24д

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Буніна, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8, 
  • вул. Василя Жуковського, 2, 4, 5, 
  • Деволанівський узвіз,17, 
  • вул. Єврейська, 2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32, 
  • вул. Жуковського, 2, 
  • вул. Канатна, 26А,28,28/3, 
  • вул. Карантинна, 2, 17, 
  • вул. Катерининська, 39, 39/18, 
  • вул. Комітетська, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
  • вул. М’ясоєдовська, 1-14, 
  • вул. Прохоровська, 2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г, 
  • вул. Серединський Сквер, 3, 3А, 
  • вул. Середня, 1 
  • пр.-кт Свободи,32,36 
  • пров. 5-й Деревообробний,3а-141, 
  • вул. Академіка Панкратової, 1-31а, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 1-58, 
  • пров. Круговий, 1А-13, 
  • вул. Матроська, 2, 
  • вул. Мічурина, 19, 19А, 
  • вул. Степова, 1А-31, 
  • вул. Теплична, 3Б, 4А, 
  • вул. Хутірська, 15-71,
  • пров. Шахтинский, 18-34, 
  • пров. Шебелінський, 13А-27

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.

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