Массовые отключения: где в Одессе не будет света (список адресов)

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 сентября, почти полсотни улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 14:30

ул. 1-я Ползунова,1-24Г,

пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б,

ул. Бородинская, 26-79д,

ул. Горизонтальная, 10-60,

ул. Магистральная, 56, 58, 58А,

ул. Николая Аркаса, 37А-74,

ул. Нескучно, 11-55,

ул. Патриотическая, 25-76,

ул. Петра Лещенко, 24-102,

ул. Северная, 11-44,

ул. Ползунова, 1-7,

ул. Ученическая, 43а, 57, 59, 61,

пров. Черновицкий, 21-40

ул. Чуматька, 103

Где не будет света до 17:00

ул. Михаила Грушевского, 50а, 52,

ул. Сергея Ядова, 61, 61А, 61Б, 63, 63а

ул. Генуэзская, 24д

Где не будет света до 19:00

ул. Бунина, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,

ул. Василия Жуковского, 2, 4, 5,

Деволановский спуск,17,

ул. Еврейская, 2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32,

ул. Жуковского, 2,

ул. Канатная, 26А,28,28/3,

ул. Карантинная, 2, 17,

ул. Екатерининская, 39, 39/18,

ул. Комитетская, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,

ул. Мясоедовская, 1-14,

ул. Прохоровская, 2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,

ул. Серединский Сквер, 3, 3А,

ул. Средняя, 1

пр.-кт Свободы,32,36

пров. 5-й Деревообрабатывающий,3а-141,

ул. Академика Панкратовой, 1-31а,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 1-58,

пров. Круговой, 1А-13,

ул. Матросская, 2,

ул. Мичурина, 19, 19А,

ул. Степная, 1А-31,

ул. Тепличная, 3Б, 4А,

ул. Хуторская, 15-71,

пров. Шахтинский, 18-34,

пров. Шебелинский, 13А-27

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.