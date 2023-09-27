Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Массовые отключения: где в Одессе не будет света (список адресов) arrow

Массовые отключения: где в Одессе не будет света (список адресов)

27 сентября 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Массовые отключения: где в Одессе не будет света (список адресов)
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 27 сентября, почти полсотни улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 14:30

  • ул. 1-я Ползунова,1-24Г,
  • пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б,
  • ул. Бородинская, 26-79д,
  • ул. Горизонтальная, 10-60,
  • ул. Магистральная, 56, 58, 58А,
  • ул. Николая Аркаса, 37А-74,
  • ул. Нескучно, 11-55,
  • ул. Патриотическая, 25-76,
  • ул. Петра Лещенко, 24-102,
  • ул. Северная, 11-44,
  • ул. Ползунова, 1-7,
  • ул. Ученическая, 43а, 57, 59, 61,
  • пров. Черновицкий, 21-40
  • ул. Чуматька, 103

Где не будет света до 17:00

  • ул. Михаила Грушевского, 50а, 52,
  • ул. Сергея Ядова, 61, 61А, 61Б, 63, 63а
  • ул. Генуэзская, 24д

Где не будет света до 19:00

  • ул. Бунина, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
  • ул. Василия Жуковского, 2, 4, 5,
  • Деволановский спуск,17,
  • ул. Еврейская, 2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32,
  • ул. Жуковского, 2,
  • ул. Канатная, 26А,28,28/3,
  • ул. Карантинная, 2, 17,
  • ул. Екатерининская, 39, 39/18,
  • ул. Комитетская, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
  • ул. Мясоедовская, 1-14,
  • ул. Прохоровская, 2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,
  • ул. Серединский Сквер, 3, 3А,
  • ул. Средняя, 1
  • пр.-кт Свободы,32,36
  • пров. 5-й Деревообрабатывающий,3а-141,
  • ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
  • ул. Владимира Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 1-58,
  • пров. Круговой, 1А-13,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Мичурина, 19, 19А,
  • ул. Степная, 1А-31,
  • ул. Тепличная, 3Б, 4А,
  • ул. Хуторская, 15-71,
  • пров. Шахтинский, 18-34,
  • пров. Шебелинский, 13А-27

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз