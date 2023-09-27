Массовые отключения: где в Одессе не будет света (список адресов)
27 сентября 2023 11:20
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 27 сентября, почти полсотни улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 14:30
- ул. 1-я Ползунова,1-24Г,
- пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б,
- ул. Бородинская, 26-79д,
- ул. Горизонтальная, 10-60,
- ул. Магистральная, 56, 58, 58А,
- ул. Николая Аркаса, 37А-74,
- ул. Нескучно, 11-55,
- ул. Патриотическая, 25-76,
- ул. Петра Лещенко, 24-102,
- ул. Северная, 11-44,
- ул. Ползунова, 1-7,
- ул. Ученическая, 43а, 57, 59, 61,
- пров. Черновицкий, 21-40
- ул. Чуматька, 103
Где не будет света до 17:00
- ул. Михаила Грушевского, 50а, 52,
- ул. Сергея Ядова, 61, 61А, 61Б, 63, 63а
- ул. Генуэзская, 24д
Где не будет света до 19:00
- ул. Бунина, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
- ул. Василия Жуковского, 2, 4, 5,
- Деволановский спуск,17,
- ул. Еврейская, 2, 2/11, 2А, 4, 4а, 28, 30, 32,
- ул. Жуковского, 2,
- ул. Канатная, 26А,28,28/3,
- ул. Карантинная, 2, 17,
- ул. Екатерининская, 39, 39/18,
- ул. Комитетская, 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
- ул. Мясоедовская, 1-14,
- ул. Прохоровская, 2, 2/4, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г,
- ул. Серединский Сквер, 3, 3А,
- ул. Средняя, 1
- пр.-кт Свободы,32,36
- пров. 5-й Деревообрабатывающий,3а-141,
- ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
- ул. Владимира Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая, 1-58,
- пров. Круговой, 1А-13,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Мичурина, 19, 19А,
- ул. Степная, 1А-31,
- ул. Тепличная, 3Б, 4А,
- ул. Хуторская, 15-71,
- пров. Шахтинский, 18-34,
- пров. Шебелинский, 13А-27
Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.