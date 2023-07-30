Частина одеситів залишилася без води

Водопровідна вода в крані. Фото: google.com

Після аварії на площі Толбухіна, частина одеситів вже другу добу знаходяться без води. Бригади водоканалу досі працюють на місці над усуненням наслідків прориву труби.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

Педагогічна вулиця — усі будинки;

Економічний провулок — усі будинки;

Район Чубаївка — усі будинки;

Київський район — усі будинки;

Фонтанська дорога (від 5 станції) — усі будинки.

Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні після війни постане необхідність суттєвого підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни зростуть кількаразово.