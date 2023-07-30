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Масові відключення: де в Одесі немає води

30 липня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася без води
Водопровідна вода в крані. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після аварії на площі Толбухіна, частина одеситів вже другу добу знаходяться без води. Бригади водоканалу досі працюють на місці над усуненням наслідків прориву труби.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими  адресами: 

  • Педагогічна вулиця — усі будинки;
  • Економічний провулок — усі будинки;
  • Район Чубаївка — усі будинки;
  • Київський район — усі будинки;
  • Фонтанська дорога (від 5 станції) — усі будинки. 

Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні після війни постане необхідність суттєвого підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни зростуть кількаразово.

 

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