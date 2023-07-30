Часть одесситов осталась без воды

Водопроводная вода в кране. Фото: google.com

После аварии на площади Толбухина, часть одесситов уже вторые сутки находятся без воды. Бригады водоканала до сих пор работают на месте устранения последствий прорыва трубы.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

Педагогическая улица — все дома;

Экономический переулок — все дома;

Район Чубаевка — все дома;

Киевский район — все дома;

Фонтанская дорога (от 5 станции) — все дома.

Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине после войны возникнет необходимость существенного повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что цены поднимутся несколько раз.