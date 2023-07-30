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Массовые отключения: где в Одессе нет воды

30 июля 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась без воды
Водопроводная вода в кране. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После аварии на площади Толбухина, часть одесситов уже вторые сутки находятся без воды. Бригады водоканала до сих пор работают на месте устранения последствий прорыва трубы.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • Педагогическая улица — все дома;
  • Экономический переулок — все дома;
  • Район Чубаевка — все дома;
  • Киевский район — все дома;
  • Фонтанская дорога (от 5 станции) — все дома.

Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине после войны возникнет необходимость существенного повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что цены поднимутся несколько раз.

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