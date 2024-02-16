Масові відключення електроенергії в Одесі — адреси
Сьогодні, 16 лютого, значна частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- О. Блока, 1-а,
- Проектна, 8, 2-а,
- Ак. Гаркавого — усі будинки;
- Елеваторна — усі будинки;
- Житомирська — усі будинки;
- Кленова — усі будинки;
- Кустанайська — усі будинки;
- Марата — усі будинки;
- Овідіопольська — усі будинки;
- Тираспольська — усі будинки;
- Умова — усі будинки;
- пров. 1-й, 2-й Марата — усі будинки.
- Фонтанська дорога, 9б,
- Індійська, 3,4,4а,5,7,9,11,
- Монгольська — усі будинки;
- Просьолочна — усі будинки;
- Самарська — усі будинки;
- Улітіна — усі будинки;
- Разіна — усі будинки;
- Грузинська, 1,8,10,12,
- Подільська, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,
- Польська, 2,4,5,6,6а,8,10,
- Черняховського, 12,14,16,18,20,20а,20б,
- Сегедська, 16,
- Академічна — усі будинки.
Роботи до 19.00
Північний РЕМ:
- пров. Людмили Гінзбург — усі будинки;
- пров. Оранжерейний — усі будинки;
- Чорноморського Козацтва — усі будинки;
- Хуторська — усі будинки;
- Хавкіна — усі будинки;
- пров. Цементний — усі будинки;
- Ак. Панкратової — усі будинки;
- Котляревського — усі будинки;
- От. Головатого, 44,62,
- пров. Павла Кравцова, 2,
- Кругова — усі будинки;
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова — усі будинки;
- пров. Хуторський — усі будинки;
- пров. Цементний — усі будинки;
- Ростовська — усі будинки;
- От. Чепіги, 83,
- Марсельська, 23, 25, 27, 29,
- пров. Шебелинський — усі будинки;
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- Ак.Корольова, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2, 78, 80, 82,
- Довга — усі будинки;
- Зелена, 26а, 82а,
- Люстдорфська дорога 211,213, 215,
- Офіцерська — усі будинки;
- Псковська, 3-7, 9, 9а,11,15,
- Яхненка — усі будинки;
- пров. 1-й, 2-й Офіцерський — усі будинки;
- пров. 1-й,2-й, Сирітський — усі будинки;
- пров. Псковський — усі будинки;
- пров. Смілий — усі будинки;
- Ільфа і Петрова, 21, 23,
- просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.
Також ми писали, що у 2024 році держава продовжує надавати громадянам знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Українці мають право на пільги за умови, що їхній дохід не перевищуватиме певну суму.
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