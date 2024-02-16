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Масові відключення електроенергії в Одесі — адреси

16 лютого 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масові відключення електроенергії в Одесі — адреси
Відсутність світла. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 лютого, значна частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ: 

  • О. Блока, 1-а, 
  • Проектна, 8,  2-а,
  • Ак. Гаркавого — усі будинки;
  • Елеваторна — усі будинки;
  • Житомирська — усі будинки;
  • Кленова — усі будинки;
  • Кустанайська — усі будинки;
  • Марата — усі будинки;
  • Овідіопольська — усі будинки;
  • Тираспольська — усі будинки;
  • Умова — усі будинки; 
  • пров. 1-й, 2-й Марата — усі будинки.
  • Фонтанська дорога, 9б,  
  • Індійська, 3,4,4а,5,7,9,11,  
  • Монгольська — усі будинки;
  • Просьолочна — усі будинки;
  • Самарська — усі будинки;
  •  Улітіна — усі будинки; 
  • Разіна — усі будинки;
  • Грузинська, 1,8,10,12, 
  • Подільська, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,  
  • Польська, 2,4,5,6,6а,8,10,  
  • Черняховського, 12,14,16,18,20,20а,20б,  
  • Сегедська, 16, 
  • Академічна — усі будинки.

Роботи до 19.00 

Північний РЕМ: 

  • пров. Людмили Гінзбург — усі будинки;
  • пров. Оранжерейний — усі будинки;
  • Чорноморського Козацтва — усі будинки;
  • Хуторська — усі будинки; 
  • Хавкіна — усі будинки;
  • пров. Цементний — усі будинки;
  • Ак. Панкратової — усі будинки;
  • Котляревського — усі будинки;
  • От. Головатого, 44,62, 
  • пров. Павла Кравцова, 2, 
  • Кругова — усі будинки;
  • Геологічна, 9,9а,23а, 
  • Степова — усі будинки;
  • пров. Хуторський — усі будинки;
  • пров. Цементний — усі будинки;
  • Ростовська — усі будинки;
  • От. Чепіги, 83, 
  • Марсельська, 23, 25, 27, 29, 
  • пров. Шебелинський — усі будинки;
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Роботи до 19.00 

Південний РЕМ:   

  • Ак.Корольова, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2, 78, 80, 82,
  • Довга — усі будинки;
  • Зелена, 26а, 82а,  
  • Люстдорфська дорога 211,213, 215, 
  • Офіцерська — усі будинки;  
  • Псковська, 3-7, 9, 9а,11,15,  
  • Яхненка — усі будинки;
  • пров. 1-й, 2-й Офіцерський — усі будинки;
  • пров. 1-й,2-й, Сирітський — усі будинки;
  • пров. Псковський — усі будинки;
  • пров. Смілий — усі будинки;
  • Ільфа і Петрова, 21, 23, 
  • просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25  

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що у 2024 році держава продовжує надавати громадянам знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Українці мають право на пільги за умови, що їхній дохід не перевищуватиме певну суму.

комунальні послуги
електроенергія
Новини Одеси
ДТЕК
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світло

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