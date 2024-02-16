Масові відключення електроенергії в Одесі — адреси

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 16 лютого, значна частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

О. Блока, 1-а,

Проектна, 8, 2-а,

Ак. Гаркавого — усі будинки;

Елеваторна — усі будинки;

Житомирська — усі будинки;

Кленова — усі будинки;

Кустанайська — усі будинки;

Марата — усі будинки;

Овідіопольська — усі будинки;

Тираспольська — усі будинки;

Умова — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й Марата — усі будинки.

Фонтанська дорога, 9б,

Індійська, 3,4,4а,5,7,9,11,

Монгольська — усі будинки;

Просьолочна — усі будинки;

Самарська — усі будинки;

Улітіна — усі будинки;

Разіна — усі будинки;

Грузинська, 1,8,10,12,

Подільська, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,

Польська, 2,4,5,6,6а,8,10,

Черняховського, 12,14,16,18,20,20а,20б,

Сегедська, 16,

Академічна — усі будинки.

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург — усі будинки;

пров. Оранжерейний — усі будинки;

Чорноморського Козацтва — усі будинки;

Хуторська — усі будинки;

Хавкіна — усі будинки;

пров. Цементний — усі будинки;

Ак. Панкратової — усі будинки;

Котляревського — усі будинки;

От. Головатого, 44,62,

пров. Павла Кравцова, 2,

Кругова — усі будинки;

Геологічна, 9,9а,23а,

Степова — усі будинки;

пров. Хуторський — усі будинки;

пров. Цементний — усі будинки;

Ростовська — усі будинки;

От. Чепіги, 83,

Марсельська, 23, 25, 27, 29,

пров. Шебелинський — усі будинки;

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2, 78, 80, 82,

Довга — усі будинки;

Зелена, 26а, 82а,

Люстдорфська дорога 211,213, 215,

Офіцерська — усі будинки;

Псковська, 3-7, 9, 9а,11,15,

Яхненка — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й Офіцерський — усі будинки;

пров. 1-й,2-й, Сирітський — усі будинки;

пров. Псковський — усі будинки;

пров. Смілий — усі будинки;

Ільфа і Петрова, 21, 23,

просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що у 2024 році держава продовжує надавати громадянам знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Українці мають право на пільги за умови, що їхній дохід не перевищуватиме певну суму.