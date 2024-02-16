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Массовые отключения электроэнергии в Одессе — адреса

16 февраля 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Массовые отключения электроэнергии в Одессе — адреса
Отсутствие света. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 февраля, значительная часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

Где нет света

Центральный РЭС:

  • О. Блока, 1-я,
  • Проектная, 8, 2-я,
  • Ак. Гаркавого - все дома;
  • Элеваторная – все дома;
  • Житомирская - все дома;
  • Кленовая – все дома;
  • Кустанайская – все дома;
  • Марата – все дома;
  • Овидиопольская – все дома;
  • Тираспольская - все дома;
  • Умова – все дома;
  • пров. 1-й, 2-й Марата – все дома.
  • Фонтанская дорога, 9б,
  • Индийская, 3,4,4а,5,7,9,11,
  • Монгольская – все дома;
  • Проселочная – все дома;
  • Самарская – все дома;
  • Улитина – все дома;
  • Разина – все дома;
  • Грузинская, 1 -,8,10,12,
  • Подольская, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,
  • Польская, 2,4,5,6,6а,8,10,
  • Черняховского, 12,14,16,18,20,20а,20б,
  • Сегедская, 16,
  • Академическая – все дома.

Работы до 19.00

Северный РЭС:

  • пров. Людмилы Гинзбург – все дома;
  • пров. Оранжерейный – все дома;
  • Черноморского Казачества – все дома;
  • Хуторская – все дома;
  • Хавкина – все дома;
  • пров. Цементный – все дома;
  • Ак. Панкратовой – все дома;
  • Котляревского – все дома;
  • От. Головатого, 44,62,
  • пров. Павла Кравцова, 2,
  • Круговая – все дома;
  • Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степная - все дома;
  • пров. Хуторской – все дома;
  • пров. Цементный – все дома;
  • Ростовская - все дома;
  • Вот. Чепиги, 83,
  • Марсельская, 23, 25, 27, 29,
  • пров. Шебелинский – все дома;
  • пров. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Ак.Королева, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2, 78, 80, 82,
  • Длинная – все дома;
  • Зеленая, 26а, 82а,
  • Люстдорфская дорога 211,213, 215,
  • Офицерская – все дома;
  • Псковская, 3-7, 9, 9а,11,15,
  • Яхненко – все дома;
  • пров. 1-й, 2-й Офицерский - все дома;
  • пров. 1-й, 2-й, Сиротский - все дома;
  • пров. Псковский - все дома;
  • пров. Смелый – все дома;
  • Ильфа и Петрова, 21, 23,
  • просп. Академика Глушко, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Также мы писали, что в 2024 году государство продолжает предоставлять гражданам скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Украинцы имеют право на льготы при условии, что их доход не будет превышать определенную сумму.

коммунальные услуги
электроэнергия
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
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