Тисячі одеситів без світла — коли включать

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 3 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:

2а, 3а, 7а, 9а Пересипська, 9 — 50;

В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 18 — 28;

Караїмська (Зорінська), 20 — 30;

Грушевського, 6 — 39;

Селищна, 19 — 35;

пров. Селищний, 3 — 11;

пр. Зелений, 2 — 31;

Балтська дор., 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

пров. Савранський (Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1 — 47;

С. Палія, 74 — 78;

Жевахова гора, 3 — 81;

Ринкова, 7;

Локомотивна, 1 — 27;

Ж. Кюрі, 26;

пров. Іспанський, 1 — 17;

Вітчизняна, 3 — 34;

пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський;

Іспанська, 10 — 36;

Паркова, 66 — 81;

Саймона Літмана (Пестеля), 1 — 57;

Самодіяльна, 2 — 34;

Марсельська, 31;

Поштова, 39 — 86;

Промислова, 1 — 125;

Радіальна, 1 — 4;

Хімічна, 1 — 12;

Деревообробна, 1 — 86;

пров. 1й, 2й, 3й Деревообробний, 1 — 27;

Міцкевича, 9;

Рельєфна, 1 — 27;

39-а,40-а лінія на ж/м;

Перемоги, 47 — 87;

Соляна, 4 — 85;

Центральна, 2 — 36.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Ак. Корольова, 69 — 75.

Роботи до 15:00.

пров. Аркадіївський, 1 — 24;

пров. Колективний, 1 — 16;

Кільцева, 1 — 12;

пров. Морський, 1 — 43;

Аркадієвська алея, 1 — 26;

пров. 2й Амурський, 1 — 7;

пров. Університетський, 2 — 7;

Січових стрільців (Леваневського), 2/22;

Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22;

пров. Янтарний, 6 — 8;

пров. Морехідний, 6 — 15;

Балтіморська (Посмітного), 9 — 17;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Фонтанська дор., 106/к.37, 40;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Рибальська, 20;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Абрикосова, 4 — 105;

пров. Абрикосовий, 1 — 43;

Дачна, 4/2;

Рівності, 84 — 195;

пров. 1й Рівності, 86, 90, 92, 197.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Райдужна, 10 — 57;

Малішевського (Гастелло), 1 — 55;

Овідіопольська дор., 2 — 6;

Вороного, 1 — 12;

Михайлівська, 1 — 66;

пл. Михайлівська, 3 — 9;

Дальницька, 10 — 53;

Фабрична, 1 — 4;

В.Стуса, 2 — 20;

парк Гамова, 7/1;

Новікова, 2 — 41;

Головковська, 24 — 58;

С.Ріхтера, 8 — 150;

Мельницька, 3 — 51;

Богуна, 6 — 21;

сквер Гамова, 1 — 7;

Балківська, 106 — 193;

Владислава Домбровського (Желябова), 7 — 11;

Максима Чайки (Строганова), 7 — 37;

Ударників, 7 — 35;

Косяченка, 2 — 54;

Старицького, 2 — 27;

Степова, 1 — 76;

Литовська, 15 — 57;

Іванівський переїзд, 10 — 11;

пров. 2й Степний, 1 — 10;

Евлії Челебі (Онезька), 36 — 54;

Урицького, 9 — 18;

Квіткова, 1 — 21;

пров. Квітковий, 10;

Дмитра Іванова (Бабеля),15;

Т. Тесс, 3 — 60;

Ольги Благовидової (Кострова), 1 — 37;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 114, 116;

Клименка, 25, 33в;

пров. 1й, 2й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузьковий, 2/2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузьковий, 1 — 6;

Тіниста, 9/12;

пров. Гранатний, 2 — 8;

Гранатна, 1 — 25;

Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30 — 152;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 —49;

пров. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6 — 63;

Ференца Ліста (Єліна);

Кордонна, 3 — 92;

пров. Кордонний, 1 — 35;

пров. Малиновський, 7;

Квітнева, 1 — 33;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

Сільська, 7 — 44;

Туристська, 1 — 19;

Ближні Млини (Кондренка), 1 — 99;

пров. Короткий, 2 — 4;

Текстильників, 1 — 14;

пров. Мостовий, 1 — 4;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63;

пров. Парашутний, 1, 1б;

пров. Туристський, 2 — 12.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в "Укренерго" закликали економно споживати світло.

Також в Україні зросте вартість електроенергії для населення.