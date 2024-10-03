Тисячі одеситів без світла — коли включать

Масові відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися
3 жовтня 2024 09:57
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 3 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
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Адреси відключень світла
Північний РЕМ:
- 2а, 3а, 7а, 9а Пересипська, 9 — 50;
- В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 18 — 28;
- Караїмська (Зорінська), 20 — 30;
- Грушевського, 6 — 39;
- Селищна, 19 — 35;
- пров. Селищний, 3 — 11;
- пр. Зелений, 2 — 31;
- Балтська дор., 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1 — 47;
- С. Палія, 74 — 78;
- Жевахова гора, 3 — 81;
- Ринкова, 7;
- Локомотивна, 1 — 27;
- Ж. Кюрі, 26;
- пров. Іспанський, 1 — 17;
- Вітчизняна, 3 — 34;
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський;
- Іспанська, 10 — 36;
- Паркова, 66 — 81;
- Саймона Літмана (Пестеля), 1 — 57;
- Самодіяльна, 2 — 34;
- Марсельська, 31;
- Поштова, 39 — 86;
- Промислова, 1 — 125;
- Радіальна, 1 — 4;
- Хімічна, 1 — 12;
- Деревообробна, 1 — 86;
- пров. 1й, 2й, 3й Деревообробний, 1 — 27;
- Міцкевича, 9;
- Рельєфна, 1 — 27;
- 39-а,40-а лінія на ж/м;
- Перемоги, 47 — 87;
- Соляна, 4 — 85;
- Центральна, 2 — 36.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Ак. Корольова, 69 — 75.
Роботи до 15:00.
- пров. Аркадіївський, 1 — 24;
- пров. Колективний, 1 — 16;
- Кільцева, 1 — 12;
- пров. Морський, 1 — 43;
- Аркадієвська алея, 1 — 26;
- пров. 2й Амурський, 1 — 7;
- пров. Університетський, 2 — 7;
- Січових стрільців (Леваневського), 2/22;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- пров. Морехідний, 6 — 15;
- Балтіморська (Посмітного), 9 — 17;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Фонтанська дор., 106/к.37, 40;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Рибальська, 20;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Абрикосова, 4 — 105;
- пров. Абрикосовий, 1 — 43;
- Дачна, 4/2;
- Рівності, 84 — 195;
- пров. 1й Рівності, 86, 90, 92, 197.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Райдужна, 10 — 57;
- Малішевського (Гастелло), 1 — 55;
- Овідіопольська дор., 2 — 6;
- Вороного, 1 — 12;
- Михайлівська, 1 — 66;
- пл. Михайлівська, 3 — 9;
- Дальницька, 10 — 53;
- Фабрична, 1 — 4;
- В.Стуса, 2 — 20;
- парк Гамова, 7/1;
- Новікова, 2 — 41;
- Головковська, 24 — 58;
- С.Ріхтера, 8 — 150;
- Мельницька, 3 — 51;
- Богуна, 6 — 21;
- сквер Гамова, 1 — 7;
- Балківська, 106 — 193;
- Владислава Домбровського (Желябова), 7 — 11;
- Максима Чайки (Строганова), 7 — 37;
- Ударників, 7 — 35;
- Косяченка, 2 — 54;
- Старицького, 2 — 27;
- Степова, 1 — 76;
- Литовська, 15 — 57;
- Іванівський переїзд, 10 — 11;
- пров. 2й Степний, 1 — 10;
- Евлії Челебі (Онезька), 36 — 54;
- Урицького, 9 — 18;
- Квіткова, 1 — 21;
- пров. Квітковий, 10;
- Дмитра Іванова (Бабеля),15;
- Т. Тесс, 3 — 60;
- Ольги Благовидової (Кострова), 1 — 37;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 114, 116;
- Клименка, 25, 33в;
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузьковий, 2/2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузьковий, 1 — 6;
- Тіниста, 9/12;
- пров. Гранатний, 2 — 8;
- Гранатна, 1 — 25;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30 — 152;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 —49;
- пров. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6 — 63;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Кордонна, 3 — 92;
- пров. Кордонний, 1 — 35;
- пров. Малиновський, 7;
- Квітнева, 1 — 33;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- Сільська, 7 — 44;
- Туристська, 1 — 19;
- Ближні Млини (Кондренка), 1 — 99;
- пров. Короткий, 2 — 4;
- Текстильників, 1 — 14;
- пров. Мостовий, 1 — 4;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- пров. Туристський, 2 — 12.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в "Укренерго" закликали економно споживати світло.
Також в Україні зросте вартість електроенергії для населення.
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