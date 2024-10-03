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Масові відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

3 жовтня 2024 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тисячі одеситів без світла — коли включать
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 3 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:  

  • 2а, 3а, 7а, 9а Пересипська, 9 — 50;
  • В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 18 — 28; 
  • Караїмська (Зорінська), 20 — 30; 
  • Грушевського, 6 — 39; 
  • Селищна, 19 — 35; 
  • пров. Селищний, 3 — 11; 
  • пр. Зелений, 2 — 31; 
  • Балтська дор., 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3 — 10; 
  • Каришковського, 2 — 60; 
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1 — 47; 
  • С. Палія, 74 — 78; 
  • Жевахова гора, 3 — 81;
  • Ринкова, 7; 
  • Локомотивна, 1 — 27; 
  • Ж. Кюрі, 26; 
  • пров. Іспанський, 1 — 17; 
  • Вітчизняна, 3 — 34; 
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський; 
  • Іспанська, 10 — 36;
  • Паркова, 66 — 81; 
  • Саймона Літмана (Пестеля), 1 — 57; 
  • Самодіяльна, 2 — 34; 
  • Марсельська, 31;
  • Поштова, 39 — 86; 
  • Промислова, 1 — 125; 
  • Радіальна, 1 — 4; 
  • Хімічна, 1 — 12; 
  • Деревообробна, 1 — 86; 
  • пров. 1й, 2й, 3й Деревообробний, 1 — 27; 
  • Міцкевича, 9; 
  • Рельєфна, 1 — 27; 
  • 39-а,40-а лінія на ж/м; 
  • Перемоги, 47 — 87; 
  • Соляна, 4 — 85; 
  • Центральна, 2 — 36. 

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Ак. Корольова, 69 — 75. 

Роботи до 15:00.

  • пров. Аркадіївський, 1 — 24; 
  • пров. Колективний, 1 — 16; 
  • Кільцева, 1 — 12; 
  • пров. Морський, 1 — 43; 
  • Аркадієвська алея, 1 — 26; 
  • пров. 2й Амурський, 1 — 7; 
  • пров. Університетський, 2 — 7; 
  • Січових стрільців (Леваневського), 2/22; 
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22; 
  • пров. Янтарний, 6 — 8; 
  • пров. Морехідний, 6 — 15; 
  • Балтіморська (Посмітного), 9 — 17; 
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33; 
  • Фонтанська дор., 106/к.37, 40; 
  • Дубовий Гай, 2 — 57; 
  • Рибальська, 20; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Абрикосова, 4 — 105; 
  • пров. Абрикосовий, 1 — 43; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Рівності, 84 — 195; 
  • пров. 1й Рівності, 86, 90, 92, 197. 

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ: 

  • Райдужна, 10 — 57; 
  • Малішевського (Гастелло), 1 — 55; 
  • Овідіопольська дор., 2 — 6; 
  • Вороного, 1 — 12; 
  • Михайлівська, 1 — 66; 
  • пл. Михайлівська, 3 — 9; 
  • Дальницька, 10 — 53; 
  • Фабрична, 1 — 4; 
  • В.Стуса, 2 — 20; 
  • парк Гамова, 7/1; 
  • Новікова, 2 — 41; 
  • Головковська, 24 — 58; 
  • С.Ріхтера, 8 — 150; 
  • Мельницька, 3 — 51; 
  • Богуна, 6 — 21; 
  • сквер Гамова, 1 — 7; 
  • Балківська, 106 — 193; 
  • Владислава Домбровського (Желябова), 7 — 11; 
  • Максима Чайки (Строганова), 7 — 37; 
  • Ударників, 7 — 35; 
  • Косяченка, 2 — 54; 
  • Старицького, 2 — 27; 
  • Степова, 1 — 76; 
  • Литовська, 15 — 57; 
  • Іванівський переїзд, 10 — 11; 
  • пров. 2й Степний, 1 — 10; 
  • Евлії Челебі (Онезька), 36 — 54; 
  • Урицького, 9 — 18; 
  • Квіткова, 1 — 21; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • Дмитра Іванова (Бабеля),15; 
  • Т. Тесс, 3 — 60;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 1 — 37; 
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радісна, 114, 116;
  • Клименка, 25, 33в; 
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1 — 19; 
  • пров. Бузьковий, 2/2; 
  • пров. Килимовий, 5 — 9; 
  • проїзд Бузьковий, 1 — 6; 
  • Тіниста, 9/12; 
  • пров. Гранатний, 2 — 8; 
  • Гранатна, 1 — 25; 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30 — 152; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 —49; 
  • пров. Пігрова  (пров. Спартаківський), 25; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6 — 63; 
  • Ференца Ліста (Єліна); 
  • Кордонна, 3 — 92; 
  • пров. Кордонний, 1 — 35; 
  • пров. Малиновський, 7;
  • Квітнева, 1 — 33; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27; 
  • Сільська, 7 — 44; 
  • Туристська, 1 — 19; 
  • Ближні Млини (Кондренка), 1 — 99; 
  • пров. Короткий, 2 — 4; 
  • Текстильників, 1 — 14; 
  • пров. Мостовий, 1 — 4; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63; 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • пров. Туристський, 2 — 12. 

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в "Укренерго" закликали економно споживати світло.

Також в Україні зросте вартість електроенергії для населення. 

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