Тысячи одесситов без света — когда включат

Массовые отключения света в Одессе — кому стоит подготовиться
3 октября 2024 09:57
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сегодня, 3 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
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Адреса отключений света
Северный РЭС:
- 2а, 3а, 7а, 9а Пересыпская, 9 - 50;
- В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 18 - 28;
- Караимская (Зоринская), 20 - 30;
- Грушевского, 6 - 39;
- Поселковая, 19 - 35;
- пер. Поселковый, 3 - 11;
- пр. Зеленый, 2 - 31;
- Балтская дор., 28;
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 - 103;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3 - 10;
- Карышковского, 2 - 60;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1 - 47;
- С. Палия, 74 - 78;
- Жевахова гора, 3 - 81;
- Рыночная, 7;
- Локомотивная, 1 - 27;
- Ж. Кюри, 26;
- пер. Испанский, 1 - 17;
- Отечественная, 3 - 34;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
- Испанская, 10 - 36;
- Парковая, 66 - 81;
- Саймона Литмана (Пестеля), 1 - 57;
- Самодеятельная, 2 - 34;
- Марсельская, 31;
- Почтовая, 39 - 86;
- Промышленная, 1 - 125;
- Радиальная, 1 - 4;
- Химическая, 1 - 12;
- Деревообрабатывающая, 1 - 86;
- пер. 1й, 2й, 3й Деревообрабатывающий, 1 - 27;
- Мицкевича, 9;
- Рельефная, 1 - 27;
- 39-я,40-я линия на ж/м;
- Победы, 47 - 87;
- Соляна, 4 - 85;
- Центральная, 2 - 36.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Ак. Королева, 69 - 75.
Работы до 15:00.
- пер. Аркадиевский, 1 - 24;
- пер. Коллективный, 1 - 16;
- Кольцевая, 1 - 12;
- пер. Морской, 1 - 43;
- Аркадиевская аллея, 1 - 26;
- пер. 2й Амурский, 1 - 7;
- пер. Университетский, 2 - 7;
- Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;
- Валерия Самофалова (Каманина), 3 - 22;
- пер. Янтарный, 6 - 8;
- пер. Мореходный, 6 - 15;
- Балтиморская (Посмитного), 9 - 17;
- Лигинская (Макаренко), 1 - 33;
- Фонтанская дор., 106/к.37, 40;
- Дубовая Роща, 2 - 57;
- Рыболовная, 20;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28 - 40;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Абрикосова, 4 - 105;
- пер. Абрикосовый, 1 - 43;
- Дачно, 4/2;
- Равенства, 84 - 195;
- пер. 1й Равенства, 86, 90, 92, 197.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Радужная, 10 - 57;
- Малишевского (Гастелло), 1 - 55;
- Овидиопольская взр., 2 – 6;
- Вороного, 1 - 12;
- Михайловская, 1 - 66;
- пл. Михайловская, 3 - 9;
- Дальницкая, 10 - 53;
- Фабричная, 1 - 4;
- В.Стуса, 2 - 20;
- парк Гамова, 7/1;
- Новикова, 2 - 41;
- Головковская, 24 - 58;
- С.Рихтера, 8 - 150;
- Мельницкая, 3 - 51;
- Богун, 6 - 21;
- сквер Гамова, 1 - 7;
- Балковская, 106 - 193;
- Владислава Домбровского (Желябова), 7 - 11;
- Максима Чайки (Строганова), 7 - 37;
- Ударников, 7 - 35;
- Косеченко, 2 - 54;
- Старицкого, 2 - 27;
- Степная, 1 - 76;
- Литовская, 15 - 57;
- Ивановский переезд, 10 - 11;
- пров. 2й Степной, 1 - 10;
- Эвлии Челеби (Онежская), 36 - 54;
- Урицкого, 9 - 18;
- Цветочная, 1 - 21;
- пер. Цветочный, 10;
- Дмитрия Иванова (Бабеля),15;
- Т. Тесс, 3 - 60;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 1 - 37;
- Платанова, 1 - 126;
- Радостная, 114, 116;
- Клименко, 25, 33в;
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1 - 19;
- пер. Бужковый, 2/2;
- пер. Ковровый, 5 - 9;
- проезд Бужковый, 1 - 6;
- Тенистая, 9/12;
- пер. Гранатный, 2 - 8;
- Гранатная, 1 - 25;
- Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30 - 152;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- пер. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6 - 63;
- Ференца Листа (Елина);
- Граничная, 3 - 92;
- пер. Граничный, 1 - 35;
- пер. Малиновский, 7;
- Апрельская, 1 - 33;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1 - 27;
- Сельская, 7 - 44;
- Туристская, 1 - 19;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1 - 99;
- пер. Короткий, 2 - 4;
- Текстильщиков, 1 - 14;
- пер. Мостовой, 1 - 4;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 - 63;
- пер. Парашютный, 1, 1б;
- пер. Туристский, 2 - 12.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Укрэнерго призвали экономно потреблять свет.
Также в Украине вырастет стоимость электроэнергии для населения.
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