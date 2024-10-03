Тысячи одесситов без света — когда включат

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 3 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

2а, 3а, 7а, 9а Пересыпская, 9 - 50;

В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 18 - 28;

Караимская (Зоринская), 20 - 30;

Грушевского, 6 - 39;

Поселковая, 19 - 35;

пер. Поселковый, 3 - 11;

пр. Зеленый, 2 - 31;

Балтская дор., 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 - 103;

пер. Савранский (Большевицкий), 3 - 10;

Карышковского, 2 - 60;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1 - 47;

С. Палия, 74 - 78;

Жевахова гора, 3 - 81;

Рыночная, 7;

Локомотивная, 1 - 27;

Ж. Кюри, 26;

пер. Испанский, 1 - 17;

Отечественная, 3 - 34;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;

Испанская, 10 - 36;

Парковая, 66 - 81;

Саймона Литмана (Пестеля), 1 - 57;

Самодеятельная, 2 - 34;

Марсельская, 31;

Почтовая, 39 - 86;

Промышленная, 1 - 125;

Радиальная, 1 - 4;

Химическая, 1 - 12;

Деревообрабатывающая, 1 - 86;

пер. 1й, 2й, 3й Деревообрабатывающий, 1 - 27;

Мицкевича, 9;

Рельефная, 1 - 27;

39-я,40-я линия на ж/м;

Победы, 47 - 87;

Соляна, 4 - 85;

Центральная, 2 - 36.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Ак. Королева, 69 - 75.

Работы до 15:00.

пер. Аркадиевский, 1 - 24;

пер. Коллективный, 1 - 16;

Кольцевая, 1 - 12;

пер. Морской, 1 - 43;

Аркадиевская аллея, 1 - 26;

пер. 2й Амурский, 1 - 7;

пер. Университетский, 2 - 7;

Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;

Валерия Самофалова (Каманина), 3 - 22;

пер. Янтарный, 6 - 8;

пер. Мореходный, 6 - 15;

Балтиморская (Посмитного), 9 - 17;

Лигинская (Макаренко), 1 - 33;

Фонтанская дор., 106/к.37, 40;

Дубовая Роща, 2 - 57;

Рыболовная, 20;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 - 40;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Абрикосова, 4 - 105;

пер. Абрикосовый, 1 - 43;

Дачно, 4/2;

Равенства, 84 - 195;

пер. 1й Равенства, 86, 90, 92, 197.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Радужная, 10 - 57;

Малишевского (Гастелло), 1 - 55;

Овидиопольская взр., 2 – 6;

Вороного, 1 - 12;

Михайловская, 1 - 66;

пл. Михайловская, 3 - 9;

Дальницкая, 10 - 53;

Фабричная, 1 - 4;

В.Стуса, 2 - 20;

парк Гамова, 7/1;

Новикова, 2 - 41;

Головковская, 24 - 58;

С.Рихтера, 8 - 150;

Мельницкая, 3 - 51;

Богун, 6 - 21;

сквер Гамова, 1 - 7;

Балковская, 106 - 193;

Владислава Домбровского (Желябова), 7 - 11;

Максима Чайки (Строганова), 7 - 37;

Ударников, 7 - 35;

Косеченко, 2 - 54;

Старицкого, 2 - 27;

Степная, 1 - 76;

Литовская, 15 - 57;

Ивановский переезд, 10 - 11;

пров. 2й Степной, 1 - 10;

Эвлии Челеби (Онежская), 36 - 54;

Урицкого, 9 - 18;

Цветочная, 1 - 21;

пер. Цветочный, 10;

Дмитрия Иванова (Бабеля),15;

Т. Тесс, 3 - 60;

Ольги Благовидовой (Кострова), 1 - 37;

Платанова, 1 - 126;

Радостная, 114, 116;

Клименко, 25, 33в;

пер. 1й, 2й Сиреневый, 1 - 19;

пер. Бужковый, 2/2;

пер. Ковровый, 5 - 9;

проезд Бужковый, 1 - 6;

Тенистая, 9/12;

пер. Гранатный, 2 - 8;

Гранатная, 1 - 25;

Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30 - 152;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

пер. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6 - 63;

Ференца Листа (Елина);

Граничная, 3 - 92;

пер. Граничный, 1 - 35;

пер. Малиновский, 7;

Апрельская, 1 - 33;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1 - 27;

Сельская, 7 - 44;

Туристская, 1 - 19;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1 - 99;

пер. Короткий, 2 - 4;

Текстильщиков, 1 - 14;

пер. Мостовой, 1 - 4;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 - 63;

пер. Парашютный, 1, 1б;

пер. Туристский, 2 - 12.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Укрэнерго призвали экономно потреблять свет.

Также в Украине вырастет стоимость электроэнергии для населения.