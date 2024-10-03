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Массовые отключения света в Одессе — кому стоит подготовиться

3 октября 2024 09:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тысячи одесситов без света — когда включат
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 3 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

  • 2а, 3а, 7а, 9а Пересыпская, 9 - 50;
  • В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 18 - 28;
  • Караимская (Зоринская), 20 - 30;
  • Грушевского, 6 - 39;
  • Поселковая, 19 - 35;
  • пер. Поселковый, 3 - 11;
  • пр. Зеленый, 2 - 31;
  • Балтская дор., 28;
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 - 103;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3 - 10;
  • Карышковского, 2 - 60;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1 - 47;
  • С. Палия, 74 - 78;
  • Жевахова гора, 3 - 81;
  • Рыночная, 7;
  • Локомотивная, 1 - 27;
  • Ж. Кюри, 26;
  • пер. Испанский, 1 - 17;
  • Отечественная, 3 - 34;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
  • Испанская, 10 - 36;
  • Парковая, 66 - 81;
  • Саймона Литмана (Пестеля), 1 - 57;
  • Самодеятельная, 2 - 34;
  • Марсельская, 31;
  • Почтовая, 39 - 86;
  • Промышленная, 1 - 125;
  • Радиальная, 1 - 4;
  • Химическая, 1 - 12;
  • Деревообрабатывающая, 1 - 86;
  • пер. 1й, 2й, 3й Деревообрабатывающий, 1 - 27;
  • Мицкевича, 9;
  • Рельефная, 1 - 27;
  • 39-я,40-я линия на ж/м;
  • Победы, 47 - 87;
  • Соляна, 4 - 85;
  • Центральная, 2 - 36.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Ак. Королева, 69 - 75.

Работы до 15:00.

  • пер. Аркадиевский, 1 - 24;
  • пер. Коллективный, 1 - 16;
  • Кольцевая, 1 - 12;
  • пер. Морской, 1 - 43;
  • Аркадиевская аллея, 1 - 26;
  • пер. 2й Амурский, 1 - 7;
  • пер. Университетский, 2 - 7;
  • Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3 - 22;
  • пер. Янтарный, 6 - 8;
  • пер. Мореходный, 6 - 15;
  • Балтиморская (Посмитного), 9 - 17;
  • Лигинская (Макаренко), 1 - 33;
  • Фонтанская дор., 106/к.37, 40;
  • Дубовая Роща, 2 - 57;
  • Рыболовная, 20;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28 - 40;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Абрикосова, 4 - 105;
  • пер. Абрикосовый, 1 - 43;
  • Дачно, 4/2;
  • Равенства, 84 - 195;
  • пер. 1й Равенства, 86, 90, 92, 197.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Радужная, 10 - 57;
  • Малишевского (Гастелло), 1 - 55;
  • Овидиопольская взр., 2 – 6;
  • Вороного, 1 - 12;
  • Михайловская, 1 - 66;
  • пл. Михайловская, 3 - 9;
  • Дальницкая, 10 - 53;
  • Фабричная, 1 - 4;
  • В.Стуса, 2 - 20;
  • парк Гамова, 7/1;
  • Новикова, 2 - 41;
  • Головковская, 24 - 58;
  • С.Рихтера, 8 - 150;
  • Мельницкая, 3 - 51;
  • Богун, 6 - 21;
  • сквер Гамова, 1 - 7;
  • Балковская, 106 - 193;
  • Владислава Домбровского (Желябова), 7 - 11;
  • Максима Чайки (Строганова), 7 - 37;
  • Ударников, 7 - 35;
  • Косеченко, 2 - 54;
  • Старицкого, 2 - 27;
  • Степная, 1 - 76;
  • Литовская, 15 - 57;
  • Ивановский переезд, 10 - 11;
  • пров. 2й Степной, 1 - 10;
  • Эвлии Челеби (Онежская), 36 - 54;
  • Урицкого, 9 - 18;
  • Цветочная, 1 - 21;
  • пер. Цветочный, 10;
  • Дмитрия Иванова (Бабеля),15;
  • Т. Тесс, 3 - 60;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1 - 37;
  • Платанова, 1 - 126;
  • Радостная, 114, 116;
  • Клименко, 25, 33в;
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1 - 19;
  • пер. Бужковый, 2/2;
  • пер. Ковровый, 5 - 9;
  • проезд Бужковый, 1 - 6;
  • Тенистая, 9/12;
  • пер. Гранатный, 2 - 8;
  • Гранатная, 1 - 25;
  • Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30 - 152;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • пер. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6 - 63;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Граничная, 3 - 92;
  • пер. Граничный, 1 - 35;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Апрельская, 1 - 33;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1 - 27;
  • Сельская, 7 - 44;
  • Туристская, 1 - 19;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1 - 99;
  • пер. Короткий, 2 - 4;
  • Текстильщиков, 1 - 14;
  • пер. Мостовой, 1 - 4;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 - 63;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • пер. Туристский, 2 - 12.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Укрэнерго призвали экономно потреблять свет.

Также в Украине вырастет стоимость электроэнергии для населения.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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