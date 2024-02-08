Масові відключення — тисяч одеситів залишилися без світла

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Троїцька, 41, 43а, 43б,

Івана Буніна, 19,21,

Пушкінська, 16,

Довженка, 9,

Іоганна Гена 1, 3, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 11,

Стовпова, 17, 20, 20а, 22, 24, 24/11, 24а, 24б,26,

Брестська 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13б,

Новікова, 17а,

Остапа Вишні, 2, 6а, 8,10, 12, 14, 16,

Стовпова, 15б, 15в, 15д, 17/корп.1,

Малиновського Маршала, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52/корп.1, 54, 56, 58, 60, 62,

Республіканська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

2-а Лагерна, 13, 22, 23,

Багрицького, 40-48б,

Бреуса, 37, 39, 43а,

пров. Покровський, 6,8,10.

Південний РЕМ:

просп. Ак. Глушка, 11е,11є, 11д,

пров. 1-й, 2-й Тепличний,

пров. 1-й Тимірязєва, 1, 2, 5,

Люстдорфська дорога,179-233, 240,

Псковська, 8, 8а,10, 12, 17, 17а, 19, 19а,

Рибальська, 20,

Рівності,196,

пров.1-й, 2-й Сирітській,

пров. Лінійний, 1, 1а, 2, 3, 4, 6,

пров. Люстдорфській, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

пров. Псковський, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/корп.4, 9/корп.5, 11, 12, 14,

пров. Чорноморський, 3, 5,

пров. Смілий, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 14/1, 16,

Ак. Гамалії, 23/уч, корп.20,51/уч.9, 67б, 82,

пров. Вишневий, 46, 48, 50,

пров. Електричний, 4а, 4б.

Північний РЕМ:

Миколаївська дорога, 168, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,

пров. Векслера, 1,

Молодогвардійська, 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 6а

Державіна, 3,

Дніпровська, 49,52,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

Добровольського, 52,

пров. Людмили Гінзбург,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова,

пров. Цементний, 6а,

пров. Шебелинський, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 25, 27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, хоча енергетична система України витримала половину зими, існує ймовірність повторення блекаутів, які відбулися восени 2022 року. Наразі енергетики не можуть гарантувати відсутність відключень електропостачання в Україні.