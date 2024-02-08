Массовые отключения — тысяч одесситов остались без света

Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

Троицкая, 41, 43а, 43б,

Ивана Бунина, 19,21,

Пушкинская, 16,

Довженко, 9,

Иоганна Гена 1, 3, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 11,

Столбовая, 17, 20, 20а, 22, 24, 24/11, 24а, 24б,26,

Брестская 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13б,

Новикова, 17а,

Остапа Вишни, 2, 6а, 8,10, 12, 14, 16,

Столбовая, 15б, 15в, 15д, 17/корп.1,

Малиновского Маршала, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 52/корп.1, 54, 56, 58, 60, 62,

Республиканская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

2-я Лагерная, 13, 22, 23,

Багрицкого, 40-48б,

Бреуса, 37, 39, 43а,

пер. Покровский, 6,8,10.

Южный РЭС:

просп. Ак. Глушко, 11е, 11е, 11д,

пер. 1-й, 2-й Тепличный,

пер. 1-й Тимирязева, 1, 2, 5,

Люстдорфская дорога, 179-233, 240,

Псковская, 8, 8а, 10, 12, 17, 17а, 19, 19а,

Рыболовная, 20,

Равенства,196,

пер.1-й, 2-й Сиротской,

пер. Линейный, 1, 1а, 2, 3, 4, 6,

пер. Люстдорфской, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

пер. Псковский, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/корп.4, 9/корп.5, 11, 12, 14,

пер. Черноморский, 3, 5,

пер. Смелый, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 14/1, 16,

Ак. Гамалии, 23/уч, корп.20,51/уч.9, 67б, 82,

пер. Вишневый, 46, 48, 50,

пер. Электрическая, 4а, 4б.

Северный РЭС:

Николаевская дорога, 168, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,

пер. Векслера, 1,

Молодогвардейская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6а

Державина, 3,

Днепровская, 49,52,

пер. 1-й, 3-й Керченский,

Добровольского, 52,

пер. Людмилы Гинзбург,

Геологическая, 9, 9а, 23а,

Степная,

пер. Цементный, 6а,

пер. Шебелинский, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 25, 27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, хотя энергетическая система Украины выдержала половину зимы, существует вероятность повторения блекаутов, состоявшихся осенью 2022 года. Пока энергетики не могут гарантировать отсутствие отключений электроснабжения в Украине.