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Масові відключення — тисячі одеситів до вечора залишилися без води

26 грудня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масові відключення — тисячі одеситів до вечора залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Костанді — усі будинки;
  • вул. Тимірязєва — усі будинки; 
  • вул. Донського — усі будинки;
  • вул. Львівська — усі будинки; 
  • узвіз Маринеска — усі будинки; 
  • вул. Мечникова — усі будинки; 
  • вул. Мусіна — усі будинки; 
  • вул. Пішонівська — усі будинки.

Попередньо, води не буде до 20:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.

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