Масові відключення — тисячі одеситів до вечора залишилися без води
Сьогодні, 26 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Костанді — усі будинки;
- вул. Тимірязєва — усі будинки;
- вул. Донського — усі будинки;
- вул. Львівська — усі будинки;
- узвіз Маринеска — усі будинки;
- вул. Мечникова — усі будинки;
- вул. Мусіна — усі будинки;
- вул. Пішонівська — усі будинки.
Попередньо, води не буде до 20:00
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.
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