Масові відключення — тисячі одеситів до вечора залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 26 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

вул. Костанді — усі будинки;

вул. Тимірязєва — усі будинки;

вул. Донського — усі будинки;

вул. Львівська — усі будинки;

узвіз Маринеска — усі будинки;

вул. Мечникова — усі будинки;

вул. Мусіна — усі будинки;

вул. Пішонівська — усі будинки.

Попередньо, води не буде до 20:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.