Массовые отключения — тысячи одесситов до вечера остались без воды
Сегодня, 26 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу дня, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Костанди — все дома;
- ул. Тимирязева — все дома;
- ул. Донского — все дома;
- ул. Львовская — все дома;
- спуск Маринеско — все дома;
- ул. Мечникова — все дома;
- ул. Мусина — все дома;
- ул. Пишоновская — все дома.
Предварительно воды не будет до 20:00
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Учитывая это, маленькие города уже планируют повышать цены.
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