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Массовые отключения — тысячи одесситов до вечера остались без воды

26 декабря 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Массовые отключения — тысячи одесситов до вечера остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Костанди — все дома;
  • ул. Тимирязева — все дома;
  • ул. Донского — все дома;
  • ул. Львовская — все дома;
  • спуск Маринеско — все дома;
  • ул. Мечникова — все дома;
  • ул. Мусина — все дома;
  • ул. Пишоновская — все дома.

Предварительно воды не будет до 20:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Учитывая это, маленькие города уже планируют повышать цены.

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