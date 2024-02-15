Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла
Сьогодні, 15 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Люстдорфська дор., 2Б,4Б,4В,
- Складська, 2, 2/4,
- Гранітна (Чернишевського), 1-16, 20-26,
- Сонячна, 2А, 3/корп.1,
- Тіниста, 3 – 17,
- Армійська, 1, 3, 5,
- Сегедська, 8А,10,12,12А.
Північний РЕМ:
- Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.
- пров. Л. Гінзбург, 5-27, 29 – 43,
- пров. Оранжерейний, 18 – 43,
- Хуторська, 15 – 105,
- Ак. Панкратової, 1 – 61,
- Хавкіна, 1-31, 33 – 51,
- пров. Цементний, 1 – 18,
- Котляревського, 1- 23,
- Кругова, 1– 58,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1 – 31,
- пров. Хуторський 1 – 29,
- пров. Шебелинський, 13 – 27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5
Південний РЕМ:
- Костанді, 3 – 8,
- Кришталева, 1,
- Фонтанська дор., 74 – 93,
- пров. Літній, 1 – 13.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.
Також ми писали, що Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги, за несплату каратимуть не всіх. У Міністерстві енергетики України назвали суму заборгованості, яка не призведе до відключення.
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