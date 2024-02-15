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Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла

15 лютого 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла
Відсутність світла. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Люстдорфська дор., 2Б,4Б,4В,  
  • Складська, 2, 2/4, 
  • Гранітна (Чернишевського), 1-16, 20-26,  
  • Сонячна, 2А, 3/корп.1, 
  • Тіниста, 3 – 17,  
  • Армійська, 1, 3, 5, 
  • Сегедська, 8А,10,12,12А.

Північний РЕМ: 

  • Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.
  • пров. Л. Гінзбург, 5-27, 29 – 43, 
  • пров. Оранжерейний, 18 – 43, 
  • Хуторська, 15 – 105, 
  • Ак. Панкратової, 1 – 61, 
  • Хавкіна, 1-31, 33 – 51, 
  • пров. Цементний, 1 – 18, 
  • Котляревського, 1- 23, 
  • Кругова, 1– 58, 
  • Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • Степова, 1 – 31, 
  • пров. Хуторський 1 – 29, 
  • пров. Шебелинський, 13 – 27, 
  • пров. 4-й Деревообробний, 5

Південний РЕМ:

  • Костанді, 3 – 8, 
  • Кришталева, 1, 
  • Фонтанська дор., 74 – 93, 
  • пров. Літній, 1 – 13. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги, за несплату каратимуть не всіх. У Міністерстві енергетики України назвали суму заборгованості, яка не призведе до відключення.

Одеса
електроенергія
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла

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