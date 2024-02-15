Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 15 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Люстдорфська дор., 2Б,4Б,4В,

Складська, 2, 2/4,

Гранітна (Чернишевського), 1-16, 20-26,

Сонячна, 2А, 3/корп.1,

Тіниста, 3 – 17,

Армійська, 1, 3, 5,

Сегедська, 8А,10,12,12А.

Північний РЕМ:

Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.

пров. Л. Гінзбург, 5-27, 29 – 43,

пров. Оранжерейний, 18 – 43,

Хуторська, 15 – 105,

Ак. Панкратової, 1 – 61,

Хавкіна, 1-31, 33 – 51,

пров. Цементний, 1 – 18,

Котляревського, 1- 23,

Кругова, 1– 58,

Геологічна, 9, 9А, 23А,

Степова, 1 – 31,

пров. Хуторський 1 – 29,

пров. Шебелинський, 13 – 27,

пров. 4-й Деревообробний, 5

Південний РЕМ:

Костанді, 3 – 8,

Кришталева, 1,

Фонтанська дор., 74 – 93,

пров. Літній, 1 – 13.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги, за несплату каратимуть не всіх. У Міністерстві енергетики України назвали суму заборгованості, яка не призведе до відключення.