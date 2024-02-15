Массовые отключения — тысячи одесситов остались без света

Отсутствие света. Фото: УНИАН

Сегодня, 15 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света

Центральный РЭС:

Люстдорфская дор., 2Б, 4Б, 4В,

Складская, 2, 2/4,

Гранитная (Чернышевского), 1-16, 20-26,

Солнечная, 2А, 3/корп.1,

Тенистая, 3 – 17,

Армейская, 1, 3, 5,

Сегедская, 8А, 10, 12, 12А.

Северный РЭС:

Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.

пров. Л. Гинзбург, 5-27, 29 – 43,

пров. Оранжерейный, 18 – 43,

Хуторская, 15 – 105,

Ак. Панкратовой, 1 – 61,

Ховкина, 1-31, 33 – 51,

пров. Цементный, 1 – 18,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-58,

Геологическая, 9, 9А, 23А,

Степная, 1 – 31,

пров. Хуторской 1 – 29,

пров. Шебелинский, 13 – 27,

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

Костанди, 3 – 8,

Хрустальная, 1,

Фонтанская дор., 74 - 93,

пров. Летняя, 1 – 13.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света за долги , за неуплату будут наказывать не всех. В Министерстве энергетики Украины назвали сумму задолженности, которая не приведет к отключению.