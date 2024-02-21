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Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла

21 лютого 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла
Енегретики працюють на лінії електропередач. Фото: Укренерго
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 21 лютого, більшість одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ

  • Мальовнича (Скворцова), 4а;
  • Шота Руставелі, 9;
  •  Велика Арнаутська, 42, 57; 
  • Рішельєвська, 57,62а, 45,55, 54 — 58;
  • пров. Вознесенський, 8 — 24, 9 — 23; 
  • пров. Картамишевський, 2, 9;
  • Комітетська, 14а,14б,14в;
  • Ніжинська, 79. 

Північний РЕМ

  • Лузанівська, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б; 
  • Миколаївська дорога, 287, 287а; 
  • пров. Людмили Гінзбург, 5 — 43; 
  • пров. Оранжерейний, 18а — 43а; 
  • Хуторська, 14 — 105в;
  •  Академіка Панкратової, 1 — 61;
  • Хавкіна, 1-51а;
  • пров. Цементний, 1 — 17; 
  • Котляревського, 1 — 23;
  • Кругова, 1 — 58; 
  • Геологічна, 9, 9а, 23а;
  • Степова, 1 — 31;
  • пров. Хуторський, 1 — 29;  
  • пров. Шебелинський, 13а — 27;
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.                

Південний РЕМ 

  • Гаршина, 1-21, 
  • Кришталева, 2-12а, 
  • Фонтанська дорога, 76-86б, 
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б, 
  • пров. Гаршина, 3/корп.9, 
  • пров. Кришталевий, 5-10, 
  • пров. Літній, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29.  
  • Абрикосова, — усі будинки;
  • Ак. Вернандського, — усі будинки;
  • Академіка Вільямса, — усі будинки;
  • Академічна, — усі будинки;
  • Анни Ахматової, — усі будинки;
  • Архітектурна, — усі будинки;
  • Баштанна, — усі будинки;
  • Вазова Івана, — усі будинки;
  • Вертелецького, — усі будинки;
  • Дачна, — усі будинки;
  • Дмитра Донського, — усі будинки;
  • Достоєвського, — усі будинки;
  • Дубовий Гай, — усі будинки;
  • Євгена Чикаленка, — усі будинки;
  • Іподромний, — усі будинки;
  • Кавунова, — усі будинки;
  • Китобійна, — усі будинки;
  • Костанді, — усі будинки;
  • Кримська, — усі будинки;
  • Кришталева, — усі будинки;
  • Купріна, — усі будинки;
  • Левкоєва, — усі будинки;
  • Левітана, — усі будинки;
  • Львівська, — усі будинки;
  • Лядова, — усі будинки;
  • Лігінська, — усі будинки;
  • Молокова, — усі будинки;
  • Немировича-Данченка, — усі будинки;
  • Обільна, — усі будинки;
  • Окружна, — усі будинки;
  • Олександра Невського, — усі будинки;
  • Педагогічна, — усі будинки;
  • Писарева, — усі будинки;
  • Планетна, — усі будинки;
  • Прорізна, — усі будинки;
  • Пров. 1-й, 2-й Академічний, — усі будинки;
  • Пров. Китобійний, — усі будинки;
  • Пров. 1-й, 2-й Китобійний, — усі будинки;
  • Пров. Рівності, — усі будинки;
  • Пров. 1-й Рівності, — усі будинки;
  • Пров. 1-й Рясний, — усі будинки;
  • Пров. 1-й, 2-й, 3-й Шишкіна, — усі будинки;
  • Пров. 1-й Юннатів, — усі будинки;
  • Пров. 2-й, 3-й Український, — усі будинки;
  • Пров. 2-й Дачний, — усі будинки;
  • Пров. 3-й Костанді, — усі будинки;
  • Пров. Василя Кричевського, — усі будинки.
  • Пров. Гаршина, — усі будинки;
  • Пров. Дмитра Донського, — усі будинки;
  • Пров. Кримський, — усі будинки;
  • Пров. Літній, — усі будинки;
  • Пров. Львівський, — усі будинки;
  • Пров. Новоукраїнський, — усі будинки;
  • Пров. Павла Чубинського, — усі будинки;
  • Пров. Рівний, —усі будинки;
  • Пров. Слави, — усі будинки;
  • Пров. Чернігівський, — усі будинки;
  • Пров. Чеховського, — усі будинки;
  • Пров. Шишкіна, — усі будинки;
  • Пров. Янтарний, — усі будинки;
  • Прорізна, — усі будинки;
  • Рівності, — усі будинки;
  • Собінова, — усі будинки;
  • Сумська, — усі будинки;
  • Тімірязєва, — усі будинки;
  • Флотська, — усі будинки;
  • Харківська, — усі будинки;
  • Шишкіна, — усі будинки;
  • Юннатів, — усі будинки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою.

Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.

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