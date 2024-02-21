Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла
Сьогодні, 21 лютого, більшість одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ
- Мальовнича (Скворцова), 4а;
- Шота Руставелі, 9;
- Велика Арнаутська, 42, 57;
- Рішельєвська, 57,62а, 45,55, 54 — 58;
- пров. Вознесенський, 8 — 24, 9 — 23;
- пров. Картамишевський, 2, 9;
- Комітетська, 14а,14б,14в;
- Ніжинська, 79.
Північний РЕМ
- Лузанівська, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б;
- Миколаївська дорога, 287, 287а;
- пров. Людмили Гінзбург, 5 — 43;
- пров. Оранжерейний, 18а — 43а;
- Хуторська, 14 — 105в;
- Академіка Панкратової, 1 — 61;
- Хавкіна, 1-51а;
- пров. Цементний, 1 — 17;
- Котляревського, 1 — 23;
- Кругова, 1 — 58;
- Геологічна, 9, 9а, 23а;
- Степова, 1 — 31;
- пров. Хуторський, 1 — 29;
- пров. Шебелинський, 13а — 27;
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
- Гаршина, 1-21,
- Кришталева, 2-12а,
- Фонтанська дорога, 76-86б,
- пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
- пров. Гаршина, 3/корп.9,
- пров. Кришталевий, 5-10,
- пров. Літній, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29.
- Абрикосова, — усі будинки;
- Ак. Вернандського, — усі будинки;
- Академіка Вільямса, — усі будинки;
- Академічна, — усі будинки;
- Анни Ахматової, — усі будинки;
- Архітектурна, — усі будинки;
- Баштанна, — усі будинки;
- Вазова Івана, — усі будинки;
- Вертелецького, — усі будинки;
- Дачна, — усі будинки;
- Дмитра Донського, — усі будинки;
- Достоєвського, — усі будинки;
- Дубовий Гай, — усі будинки;
- Євгена Чикаленка, — усі будинки;
- Іподромний, — усі будинки;
- Кавунова, — усі будинки;
- Китобійна, — усі будинки;
- Костанді, — усі будинки;
- Кримська, — усі будинки;
- Кришталева, — усі будинки;
- Купріна, — усі будинки;
- Левкоєва, — усі будинки;
- Левітана, — усі будинки;
- Львівська, — усі будинки;
- Лядова, — усі будинки;
- Лігінська, — усі будинки;
- Молокова, — усі будинки;
- Немировича-Данченка, — усі будинки;
- Обільна, — усі будинки;
- Окружна, — усі будинки;
- Олександра Невського, — усі будинки;
- Педагогічна, — усі будинки;
- Писарева, — усі будинки;
- Планетна, — усі будинки;
- Прорізна, — усі будинки;
- Пров. 1-й, 2-й Академічний, — усі будинки;
- Пров. Китобійний, — усі будинки;
- Пров. 1-й, 2-й Китобійний, — усі будинки;
- Пров. Рівності, — усі будинки;
- Пров. 1-й Рівності, — усі будинки;
- Пров. 1-й Рясний, — усі будинки;
- Пров. 1-й, 2-й, 3-й Шишкіна, — усі будинки;
- Пров. 1-й Юннатів, — усі будинки;
- Пров. 2-й, 3-й Український, — усі будинки;
- Пров. 2-й Дачний, — усі будинки;
- Пров. 3-й Костанді, — усі будинки;
- Пров. Василя Кричевського, — усі будинки.
- Пров. Гаршина, — усі будинки;
- Пров. Дмитра Донського, — усі будинки;
- Пров. Кримський, — усі будинки;
- Пров. Літній, — усі будинки;
- Пров. Львівський, — усі будинки;
- Пров. Новоукраїнський, — усі будинки;
- Пров. Павла Чубинського, — усі будинки;
- Пров. Рівний, —усі будинки;
- Пров. Слави, — усі будинки;
- Пров. Чернігівський, — усі будинки;
- Пров. Чеховського, — усі будинки;
- Пров. Шишкіна, — усі будинки;
- Пров. Янтарний, — усі будинки;
- Прорізна, — усі будинки;
- Рівності, — усі будинки;
- Собінова, — усі будинки;
- Сумська, — усі будинки;
- Тімірязєва, — усі будинки;
- Флотська, — усі будинки;
- Харківська, — усі будинки;
- Шишкіна, — усі будинки;
- Юннатів, — усі будинки.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою.
Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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