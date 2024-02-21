Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла

Енегретики працюють на лінії електропередач. Фото: Укренерго

Сьогодні, 21 лютого, більшість одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ

Мальовнича (Скворцова), 4а;

Шота Руставелі, 9;

Велика Арнаутська, 42, 57;

Рішельєвська, 57,62а, 45,55, 54 — 58;

пров. Вознесенський, 8 — 24, 9 — 23;

пров. Картамишевський, 2, 9;

Комітетська, 14а,14б,14в;

Ніжинська, 79.

Північний РЕМ

Лузанівська, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б;

Миколаївська дорога, 287, 287а;

пров. Людмили Гінзбург, 5 — 43;

пров. Оранжерейний, 18а — 43а;

Хуторська, 14 — 105в;

Академіка Панкратової, 1 — 61;

Хавкіна, 1-51а;

пров. Цементний, 1 — 17;

Котляревського, 1 — 23;

Кругова, 1 — 58;

Геологічна, 9, 9а, 23а;

Степова, 1 — 31;

пров. Хуторський, 1 — 29;

пров. Шебелинський, 13а — 27;

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Гаршина, 1-21,

Кришталева, 2-12а,

Фонтанська дорога, 76-86б,

пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,

пров. Гаршина, 3/корп.9,

пров. Кришталевий, 5-10,

пров. Літній, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29.

Абрикосова, — усі будинки;

Ак. Вернандського, — усі будинки;

Академіка Вільямса, — усі будинки;

Академічна, — усі будинки;

Анни Ахматової, — усі будинки;

Архітектурна, — усі будинки;

Баштанна, — усі будинки;

Вазова Івана, — усі будинки;

Вертелецького, — усі будинки;

Дачна, — усі будинки;

Дмитра Донського, — усі будинки;

Достоєвського, — усі будинки;

Дубовий Гай, — усі будинки;

Євгена Чикаленка, — усі будинки;

Іподромний, — усі будинки;

Кавунова, — усі будинки;

Китобійна, — усі будинки;

Костанді, — усі будинки;

Кримська, — усі будинки;

Кришталева, — усі будинки;

Купріна, — усі будинки;

Левкоєва, — усі будинки;

Левітана, — усі будинки;

Львівська, — усі будинки;

Лядова, — усі будинки;

Лігінська, — усі будинки;

Молокова, — усі будинки;

Немировича-Данченка, — усі будинки;

Обільна, — усі будинки;

Окружна, — усі будинки;

Олександра Невського, — усі будинки;

Педагогічна, — усі будинки;

Писарева, — усі будинки;

Планетна, — усі будинки;

Прорізна, — усі будинки;

Пров. 1-й, 2-й Академічний, — усі будинки;

Пров. Китобійний, — усі будинки;

Пров. 1-й, 2-й Китобійний, — усі будинки;

Пров. Рівності, — усі будинки;

Пров. 1-й Рівності, — усі будинки;

Пров. 1-й Рясний, — усі будинки;

Пров. 1-й, 2-й, 3-й Шишкіна, — усі будинки;

Пров. 1-й Юннатів, — усі будинки;

Пров. 2-й, 3-й Український, — усі будинки;

Пров. 2-й Дачний, — усі будинки;

Пров. 3-й Костанді, — усі будинки;

Пров. Василя Кричевського, — усі будинки.

Пров. Гаршина, — усі будинки;

Пров. Дмитра Донського, — усі будинки;

Пров. Кримський, — усі будинки;

Пров. Літній, — усі будинки;

Пров. Львівський, — усі будинки;

Пров. Новоукраїнський, — усі будинки;

Пров. Павла Чубинського, — усі будинки;

Пров. Рівний, —усі будинки;

Пров. Слави, — усі будинки;

Пров. Чернігівський, — усі будинки;

Пров. Чеховського, — усі будинки;

Пров. Шишкіна, — усі будинки;

Пров. Янтарний, — усі будинки;

Прорізна, — усі будинки;

Рівності, — усі будинки;

Собінова, — усі будинки;

Сумська, — усі будинки;

Тімірязєва, — усі будинки;

Флотська, — усі будинки;

Харківська, — усі будинки;

Шишкіна, — усі будинки;

Юннатів, — усі будинки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою.

Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.