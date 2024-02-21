Массовые отключения — тысячи одесситов остались без света

Энегретики работают на линии электропередачи. Фото: Укрэнерго

Сегодня, 21 февраля, большинство одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС

Живописная (Скворцова), 4а;

Шота Руставели, 9;

Большая Арнаутская, 42, 57;

Ришельевская, 57,62а, 45,55, 54-58;

пров. Вознесенский, 8 — 24, 9 — 23;

пров. Картамышевский, 2, 9;

Комитетская, 14а, 14б, 14в;

Нежинская, 79.

Северный РЭС

Лузановская, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б;

Николаевская дорога, 287, 287а;

пер. Людмилы Гинзбург, 5 — 43;

пров. Оранжерейный, 18 — 43а;

Хуторская, 14 — 105в;

Академика Панкратовой, 1-61;

Ховкина, 1 — 51а;

пер. Цементный, 1 — 17;

Котляревского, 1 — 23;

Круговая, 1 — 58;

Геологическая, 9, 9а, 23а;

Степная, 1 — 31;

пер. Хуторской, 1 — 29;

пер. Шебелинский, 13а — 27;

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Гаршина, 1 — 2;

Хрустальная, 2 — 12а;

Фонтанская дорога, 76 — 86б;

пер. 1-й Хрустальный, 4б,8б;

пер. Гаршина, 3/корп.9;

пер. Хрустальный, 5 — 10;

пер. Летняя, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29;

Абрикосовая, — все дома;

Ак. Вернандского, — все дома;

Академика Уильямса, — все дома;

Академическая, — все дома;

Анны Ахматовой, все дома;

Архитектурная, — все дома;

Бахчевая, — все дома;

Вазова Ивана, — все дома;

Вертелецкого, — все дома;

Дачная, — все дома;

Дмитрия Донского, — все дома;

Достоевского, — все дома;

Дубовая Роща, — все дома;

Евгения Чикаленко, — все дома;

Ипподромный, — все дома;

Арбузовая, — все дома;

Китобойная, — все дома;

Констанди, — все дома;

Крымская — все дома;

Хрустальная, — все дома;

Куприна, — все дома;

Левкоева, — все дома;

Левитана, — все дома;

Львовская — все дома;

Лядова, — все дома;

Лигинская, — все дома;

Молокова, — все дома;

Немировича-Данченко, — все дома;

Обильная, — все дома;

Окружная, — все дома;

Александра Невского, — все дома;

Педагогическая, — все дома;

Писарева, — все дома;

Планетная, — все дома;

Прорезная — все дома;

пер. 1-й, 2-й Академический, — все дома;

пер. Китобойный, все дома;

пер. 1-й, 2-й Китобойный — все дома;

пер. Равенства, все дома;

пер. 1-й Равенства, — все дома;

пер. 1-й Обильный, — все дома;

пер. 1-й, 2-й, 3-й Шишкина, — все дома;

пер. 1-й Юннатов, — все дома;

пер. 2-й, 3-й Украинский, — все дома;

пер. 2-й Дачный, — все дома;

пер. 3-й Костанди, — все дома;

пер. Василия Кричевского, — все дома;

пер. Гаршина, — все дома;

пер. Дмитрия Донского — все дома;

пер. Крымский — все дома;

пер. Пожилой — все дома;

пер. Львовский, — все дома;

пер. Новоукраинский, — все дома;

пер. Павла Чубинского, — все дома;

пер. Ровный, — все дома;

пер. Славы, — все дома;

пер. Черниговский — все дома;

пер. Чеховского, — все дома;

пер. Шишкина, — все дома;

пер. Янтарный, — все дома;

Прорезная — все дома;

Равенства — все дома;

Собинова, — все дома;

Сумская, — все дома;

Тимирязева, — все дома;

Флотская, — все дома;

Харьковская, — все дома;

Шишкина, — все дома;

Юннатов, — все дома.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу.

Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для особых категорий украинцев. Известно, какие нормативы действуют в 2024 году.