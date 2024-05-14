Масові відключення в Одесі — тисячі містян залишились без світла до вечора
Сьогодні, 14 травня, тисячі одеситів залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Авіаційна, 1, 1/корп.5;
- Багрицького, 50 — 75а;
- Бреуса — усі будинки;
- Весіння — усі будинки;
- Герцена, 2, 4а, 5, 9;
- Глиняна — усі будинки;
- Єфимова — усі будинки;
- Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;
- М. Малиновського — усі будинки;
- М. Бабаджаняна — усі будинки;
- Нова — усі будинки;
- Мармурова (Софії Перовської) — усі будинки;
- Пішеніна — усі будинки;
- Поїздна, 5, 5а, 6;
- Мальовнича (Скворцова) — усі будинки;
- Складська — усі будинки;
- Тимошенка — усі будинки;
- Буковецького (Фігнер Віри) — усі будинки;
- Гранітна (Чернишевського) — усі будинки;
- Шота Руставелі — усі будинки;
- пров. Герцена — усі будинки;
- пров. Косовський, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8;
- пров. Парашутний, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б;
- пров. Рекордний, 1, 3-5, 7.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Авдєєва-Чорноморського — усі будинки;
- Абрикосова — усі будинки;
- Аравійська алея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
- Бригадна — усі будинки;
- Давида Бурлюка (Гаршина) — усі будинки;
- Гвардійська — усі будинки;
- Геллера Юхима — усі будинки;
- Дубовий Гай — усі будинки;
- Жаботинського — усі будинки;
- Валерія Самофалова (Каманіна) — усі будинки;
- Кільцева — усі будинки;
- Кришталева — усі будинки;
- Леваневського, 2;
- Лігінська (Макаренка) — усі будинки;
- Недєліна — усі будинки;
- Леся Курбаса (Петрашевського) — усі будинки;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;
- Балтиморська (Посмітного), 9/діл.3, 9/корп.2, 17, 17а;
- Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Фонтанська дорога — усі будинки;
- Чубаївська — усі будинки;
- Штурвальна — усі будинки;
- пров. 1-й Кришталевий — усі будинки;
- пров. 1-й Рівності — усі будинки;
- пров. 2-й Амурський — усі будинки;
- пров. 3-й Проектований — усі будинки;
- пров. Абрикосовий — усі будинки;
- пров. Аркадіївський — усі будинки;
- Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3/корп.9;
- Кортацці провулок (пров. Каманіна), 7;
- пров. Колективний — усі будинки;
- пров. Костеловської — усі будинки;
- пров. Літній — усі будинки;
- пров. Мореплавний, 22/22а, пров. Морехідний, 6, 10, 15а;
- пров. Морський — усі будинки;
- пров. Університетський — усі будинки;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3;
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- 2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;
- Андріївського, 8, 16;
- Балтська дорога, 28;
- Вапняна — усі будинки;
- Вапняне селище — усі будинки;
- Вікандера і Ларсена (8 Березня) — усі будинки;
- Жевахова — усі будинки;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Каришковського — усі будинки;
- Нікітіна — усі будинки;
- Локомотивна — усі будинки;
- Ринкова, 7;
- Стельмаха, 46 — 49;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;
- пров. 3-й, 4-й, 5-й,6-й,8-й, Балтський — усі будинки;
- Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-8,10;
- пров. Матеріальний, 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Вапняний — усі будинки;
- пров. Східчастий,
- пров. 3-й, 4-й Східчастий,
- пров. Ширяєвський — усі будинки;
- узвіз Слобідський, 18, 19, 30.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
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