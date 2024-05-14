Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Масові відключення в Одесі — тисячі містян залишились без світла до вечора arrow

Масові відключення в Одесі — тисячі містян залишились без світла до вечора

14 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Масові відключення в Одесі — тисячі містян залишились без світла до вечора
Тисячі одеситів залилишись без світла. Ілюстратичне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 14 травня, тисячі одеситів залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла 

Центральний РЕМ:

  • Авіаційна, 1, 1/корп.5;
  • Багрицького, 50 — 75а;
  • Бреуса — усі будинки;
  • Весіння — усі будинки;
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9;
  • Глиняна — усі будинки;
  • Єфимова — усі будинки;
  • Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;
  • М. Малиновського — усі будинки;
  • М. Бабаджаняна — усі будинки;
  • Нова — усі будинки;
  • Мармурова (Софії Перовської) — усі будинки;
  • Пішеніна — усі будинки;
  • Поїздна, 5, 5а, 6;
  • Мальовнича (Скворцова) — усі будинки;
  • Складська — усі будинки;
  • Тимошенка — усі будинки;
  • Буковецького (Фігнер Віри) — усі будинки;
  • Гранітна (Чернишевського) — усі будинки;
  • Шота Руставелі — усі будинки;
  • пров. Герцена — усі будинки;
  • пров. Косовський, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8;
  • пров. Парашутний, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б;
  • пров. Рекордний, 1, 3-5, 7.
    Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Авдєєва-Чорноморського — усі будинки;
  • Абрикосова — усі будинки;
  • Аравійська алея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
  • Бригадна — усі будинки;
  • Давида Бурлюка (Гаршина) — усі будинки;
  • Гвардійська — усі будинки;
  • Геллера Юхима — усі будинки;
  • Дубовий Гай — усі будинки;
  • Жаботинського — усі будинки;
  • Валерія Самофалова (Каманіна) — усі будинки;
  • Кільцева — усі будинки;
  • Кришталева — усі будинки;
  • Леваневського, 2;
  • Лігінська (Макаренка) — усі будинки;
  • Недєліна — усі будинки;
  • Леся Курбаса (Петрашевського) — усі будинки;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;
  • Балтиморська (Посмітного), 9/діл.3, 9/корп.2, 17, 17а;
  • Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;
  • Фонтанська дорога — усі будинки;
  • Чубаївська — усі будинки;
  • Штурвальна — усі будинки;
  • пров. 1-й Кришталевий — усі будинки;
  • пров. 1-й Рівності — усі будинки;
  • пров. 2-й Амурський — усі будинки;
  • пров. 3-й Проектований — усі будинки;
  • пров. Абрикосовий — усі будинки;
  • пров. Аркадіївський — усі будинки;
  • Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3/корп.9;
  • Кортацці провулок (пров. Каманіна), 7;
  • пров. Колективний — усі будинки;
  • пров. Костеловської — усі будинки;
  • пров. Літній — усі будинки;
  • пров. Мореплавний, 22/22а, пров. Морехідний, 6, 10, 15а;
  • пров. Морський — усі будинки;
  • пров. Університетський — усі будинки;
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3;
    Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;
  • Андріївського, 8, 16;
  • Балтська дорога, 28;
  • Вапняна — усі будинки;
  • Вапняне селище — усі будинки;
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня) — усі будинки;
  • Жевахова — усі будинки;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Каришковського — усі будинки;
  • Нікітіна — усі будинки;
  • Локомотивна — усі будинки;
  • Ринкова, 7;
  • Стельмаха, 46 — 49;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;
  • пров. 3-й, 4-й, 5-й,6-й,8-й, Балтський — усі будинки;
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-8,10;
  • пров. Матеріальний, 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Вапняний — усі будинки;
  • пров. Східчастий,
  • пров. 3-й, 4-й Східчастий,
  • пров. Ширяєвський — усі будинки;
  • узвіз Слобідський, 18, 19, 30.
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
електропостачання
Новини Одеси
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина