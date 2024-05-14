Масові відключення в Одесі — тисячі містян залишились без світла до вечора

Тисячі одеситів залилишись без світла. Ілюстратичне фото: freepik

Сьогодні, 14 травня, тисячі одеситів залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Авіаційна, 1, 1/корп.5;

Багрицького, 50 — 75а;

Бреуса — усі будинки;

Весіння — усі будинки;

Герцена, 2, 4а, 5, 9;

Глиняна — усі будинки;

Єфимова — усі будинки;

Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;

М. Малиновського — усі будинки;

М. Бабаджаняна — усі будинки;

Нова — усі будинки;

Мармурова (Софії Перовської) — усі будинки;

Пішеніна — усі будинки;

Поїздна, 5, 5а, 6;

Мальовнича (Скворцова) — усі будинки;

Складська — усі будинки;

Тимошенка — усі будинки;

Буковецького (Фігнер Віри) — усі будинки;

Гранітна (Чернишевського) — усі будинки;

Шота Руставелі — усі будинки;

пров. Герцена — усі будинки;

пров. Косовський, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8;

пров. Парашутний, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б;

пров. Рекордний, 1, 3-5, 7.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Авдєєва-Чорноморського — усі будинки;

Абрикосова — усі будинки;

Аравійська алея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;

Бригадна — усі будинки;

Давида Бурлюка (Гаршина) — усі будинки;

Гвардійська — усі будинки;

Геллера Юхима — усі будинки;

Дубовий Гай — усі будинки;

Жаботинського — усі будинки;

Валерія Самофалова (Каманіна) — усі будинки;

Кільцева — усі будинки;

Кришталева — усі будинки;

Леваневського, 2;

Лігінська (Макаренка) — усі будинки;

Недєліна — усі будинки;

Леся Курбаса (Петрашевського) — усі будинки;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;

Балтиморська (Посмітного), 9/діл.3, 9/корп.2, 17, 17а;

Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Фонтанська дорога — усі будинки;

Чубаївська — усі будинки;

Штурвальна — усі будинки;

пров. 1-й Кришталевий — усі будинки;

пров. 1-й Рівності — усі будинки;

пров. 2-й Амурський — усі будинки;

пров. 3-й Проектований — усі будинки;

пров. Абрикосовий — усі будинки;

пров. Аркадіївський — усі будинки;

Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3/корп.9;

Кортацці провулок (пров. Каманіна), 7;

пров. Колективний — усі будинки;

пров. Костеловської — усі будинки;

пров. Літній — усі будинки;

пров. Мореплавний, 22/22а, пров. Морехідний, 6, 10, 15а;

пров. Морський — усі будинки;

пров. Університетський — усі будинки;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3;

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;

Андріївського, 8, 16;

Балтська дорога, 28;

Вапняна — усі будинки;

Вапняне селище — усі будинки;

Вікандера і Ларсена (8 Березня) — усі будинки;

Жевахова — усі будинки;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Каришковського — усі будинки;

Нікітіна — усі будинки;

Локомотивна — усі будинки;

Ринкова, 7;

Стельмаха, 46 — 49;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;

пров. 3-й, 4-й, 5-й,6-й,8-й, Балтський — усі будинки;

Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-8,10;

пров. Матеріальний, 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;

пров. 1-й, 2-й, 3-й Вапняний — усі будинки;

пров. Східчастий,

пров. 3-й, 4-й Східчастий,

пров. Ширяєвський — усі будинки;

узвіз Слобідський, 18, 19, 30.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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