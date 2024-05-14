Массовые отключения в Одессе — тысячи горожан остались без света до вечера

Тысячи одесситов остались без света. Иллюстратичное фото: freepik

Сегодня, 14 мая, тысячи одесситов остались без света до вечера. Энергетики проводят ремонты, а электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

Авиационная, 1, 1/корп.5;

Багрицкого, 50 — 75а;

Бреуса— все дома;

Весенняя — все дома;

Герцена, 2, 4а, 5, 9;

Глиняная — все дома;

Ефимова — все дома;

Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;

М. Малиновского — все дома;

М. Бабаджаняна — все дома;

Новая — все дома;

Мраморная (Софии Перовской) — все дома;

Пишенина — все дома;

Поездная, 5, 5а, 6;

Живописная (Скворцова) — все дома;

Складская — все дома;

Тимошенко — все дома;

Буковецкого (Фигнер Веры) — все дома;

Гранитная (Чернышевского) — все дома;

Шота Руставели — все дома;

пров. Герцена — все дома;

пров. Косовский, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8;

пров. Парашютный, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б;

пров. Рекордный, 1, 3-5, 7.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Авдеева-Черноморского — все дома;

Абрикосова — все дома;

Аравийская аллея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;

Бригадная — все дома;

Давида Бурлюка (Гаршина) — все дома;

Гвардейская — все дома;

Геллера Ефима — все дома;

Дубовая Роща — все дома;

Жаботинского — все дома;

Валерия Самофалова (Каманина) — все дома;

Кольцевая — все дома;

Хрустальная — все дома;

Леваневского, 2;

Лигинская (Макаренко) — все дома;

Неделина — все дома;

Леся Курбаса (Петрашевского) — все дома;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Балтиморская (Посмитного), 9/дел.3, 9/корп.2, 17, 17а;

Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104;

Айвазовского (Тимиразева), 34;

Фонтанская дорога — все дома;

Чубаевская — все дома;

Штурвальная — все дома;

пров. 1-й Хрустальный — все дома;

пров. 1-й Равенства — все дома;

пров. 2-й Амурский — все дома;

пров. 3-й Проектируемый — все дома;

пров. Абрикосовый — все дома;

пров. Аркадиевский — все дома;

Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3/корп.9;

Кортацци переулок (пер. Каманина), 7;

пров. Коллективный — все дома;

пров. Костеловской — все дома;

пров. Летний — все дома;

пров. Мореходный, 22/22а, пер. Мореходный, 6, 10, 15а;

пров. Морской — все дома;

пров. Университетский — все дома;

пров. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3;

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

2-я, 3-я, 7-я Пересыпская — все дома;

Андреевского, 8, 16;

Балтская дорога, 28;

Известковая — все дома;

Известковый поселок — все дома;

Викандера и Ларсена (8 марта) — все дома;;

Жевахова — все дома;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Карышковского — все дома;

Никитина — все дома;

Локомотивная — все дома;

Рыночная, 7;

Стельмаха, 46 — 49;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский — все дома;

пров. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, Балтский — все дома;

Савранский переулок (пер. Большевистский), 3 — 8,10;

пров. Материальный, 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;

пров. 1-й, 2-й, 3-й Известковый — все дома;

пров. Ступенчатый,

пров. 3-й, 4-й Ступенчатый,

пров. Ширяевский — все дома;

спуск Слободской, 18, 19, 30.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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