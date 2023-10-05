Значна частина одеситів залишилася без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 5 жовтня, в Одесі припинять водопостачання одразу у декількох районах міста. Комунальники обіцяють завершити до вечора.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

пров. 1-й Моторний — усі будинки;

вул. Миколаївська дорога, 259-261;

вул. Миколаївська дорога, 245-289;

вул. Лузанівська — усі будинки;

пров. Солонцевий — усі будинки;

вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;

вул. Митракова — усі будинки;

вул. Мечникова — усі будинки;

вул. Пішонівська — усі будинки;

вул. Старопортофранківська — усі будинки;

вул. Ольгіївська — усі будинки;

вул. Манежна — усі будинки;

вул. Ніщинського — усі будинки;

узвіз Матроський — усі будинки;

вул. Скидановська — усі будинки;

вул. Ак. Вільямса — усі будинки;

вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;

вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;

просп. Ак. Глушка — усі будинки;

вул. Ак. Корольова — усі будинки;

вул. Архітекторська — усі будинки.

Водопостачання користувачам планують відновити до вечора.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.