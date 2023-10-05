Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Масові відключення: значна частина одеситів залишилася без води (перелік адрес) arrow

Масові відключення: значна частина одеситів залишилася без води (перелік адрес)

5 жовтня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина одеситів залишилася без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 5 жовтня, в Одесі припинять водопостачання одразу у декількох районах міста. Комунальники обіцяють завершити до вечора. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де не буде води

  • пров. 1-й Моторний — усі будинки; 
  • вул. Миколаївська дорога, 259-261;
  • вул. Миколаївська дорога, 245-289;
  • вул. Лузанівська — усі будинки; 
  • пров. Солонцевий — усі будинки; 
  • вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;
  • вул. Митракова — усі будинки;
  • вул. Мечникова — усі будинки; 
  • вул. Пішонівська — усі будинки;
  • вул. Старопортофранківська — усі будинки;
  • вул. Ольгіївська — усі будинки; 
  • вул. Манежна — усі будинки;
  • вул. Ніщинського — усі будинки;
  • узвіз Матроський — усі будинки;
  • вул. Скидановська — усі будинки;
  • вул. Ак. Вільямса — усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
  • вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;
  • просп. Ак. Глушка — усі будинки;
  • вул. Ак. Корольова — усі будинки;
  •  вул. Архітекторська — усі будинки. 

Водопостачання користувачам планують відновити до вечора. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що  у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Новина з фото

14:18 Вчені розкрили загадкове походження восьмого континенту Землі: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз