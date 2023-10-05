Масові відключення: значна частина одеситів залишилася без води (перелік адрес)
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 5 жовтня, в Одесі припинять водопостачання одразу у декількох районах міста. Комунальники обіцяють завершити до вечора.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- пров. 1-й Моторний — усі будинки;
- вул. Миколаївська дорога, 259-261;
- вул. Миколаївська дорога, 245-289;
- вул. Лузанівська — усі будинки;
- пров. Солонцевий — усі будинки;
- вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;
- вул. Митракова — усі будинки;
- вул. Мечникова — усі будинки;
- вул. Пішонівська — усі будинки;
- вул. Старопортофранківська — усі будинки;
- вул. Ольгіївська — усі будинки;
- вул. Манежна — усі будинки;
- вул. Ніщинського — усі будинки;
- узвіз Матроський — усі будинки;
- вул. Скидановська — усі будинки;
- вул. Ак. Вільямса — усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;
- просп. Ак. Глушка — усі будинки;
- вул. Ак. Корольова — усі будинки;
- вул. Архітекторська — усі будинки.
Водопостачання користувачам планують відновити до вечора.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що у жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.