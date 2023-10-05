Массовые отключения: значительная часть одесситов осталась без воды (список адресов)
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 5 октября, в Одессе прекратят водоснабжение сразу в нескольких районах города. Коммунальщики обещают завершить к вечеру.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- пер. 1-й Моторный — все дома;
- ул. Николаевская дорога, 259–261;
- ул. Николаевская дорога, 245–289;
- ул. Лузановская — все дома;
- пров. Солонцевой — все дома;
- ул. Черноморского казачества — все дома;
- ул. Митракова — все дома;
- ул. Мечникова — все дома;
- ул. Пишоновская — все дома;
- ул. Старопортофранковская — все дома;
- ул. Ольгиевская — все дома;
- ул. Манежная — все дома;
- ул. Нищинского — все дома;
- спуск Матросский — все дома;
- ул. Скидановская — все дома;
- ул. Ак. Вильямса — все дома;
- ул. Ильфа и Петрова — все дома;
- ул. Люстдорфская дорога — все дома;
- просп. Ак. Глушко — все дома;
- ул. Ак. Королева — все дома;
- ул. Архитекторская — все дома.
Водоснабжение пользователям планируется возобновить до вечера.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.