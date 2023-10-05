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Массовые отключения: значительная часть одесситов осталась без воды (список адресов)

5 октября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Значительная часть одесситов осталась без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 5 октября, в Одессе прекратят водоснабжение сразу в нескольких районах города. Коммунальщики обещают завершить к вечеру.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • пер. 1-й Моторный — все дома;
  • ул. Николаевская дорога, 259–261;
  • ул. Николаевская дорога, 245–289;
  • ул. Лузановская — все дома;
  • пров. Солонцевой — все дома;
  • ул. Черноморского казачества — все дома;
  • ул. Митракова — все дома;
  • ул. Мечникова — все дома;
  • ул. Пишоновская — все дома;
  • ул. Старопортофранковская — все дома;
  • ул. Ольгиевская — все дома;
  • ул. Манежная — все дома;
  • ул. Нищинского — все дома;
  • спуск Матросский — все дома;
  • ул. Скидановская — все дома;
  • ул. Ак. Вильямса — все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога — все дома;
  • просп. Ак. Глушко — все дома;
  • ул. Ак. Королева — все дома;
  • ул. Архитекторская — все дома.

Водоснабжение пользователям планируется возобновить до вечера.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.

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