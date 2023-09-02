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Масові відключення: значна частина одеситів залишилася без водопостачання

2 вересня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 2 вересня, на багатьох вулицях міста припинено водопостачання у будинки. Це пов'язано з аварійними роботи на мережах Інфоксводоканалу.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

  • вул. Ільфа і Петрова, 39;
  • вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;
  • вул. Івана та Юрія Лип — усі будинки;
  • вул. Героїв Крут — усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова — усі будинки;
  • просп. Шевченка — усі будинки;
  • вул. Армійська — усі будинки;
  • вул. Градоначальницька, 33-49;
  • вул. Розкидайлівська, 38-54 (парна сторона);
  • вул. Балківська, 93-99 (непарна сторона);
  • вул. Косвенна, 4-6;
  • вул. Академіка Заболотного — усі будинки;
  • вул. Академіка Сахарова — усі будинки;
  • вул. Сєрова, 2-13;
  • вул. Південна, 1-110;
  • вул. Садиківська, 2-12;
  • вул. Різовська, 4-8;
  • вул. Розкидайлівська, 2-36 (парна сторона);
  • вул. Мечникова, 54-60 (парна сторона);
  • вул. 10-го квітня, 1-14;
  • вул. Косвенна, 1-5.

Відновити водопостачання планують до 16:00

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, які перебувають за кордоном, зобов'язані оплачувати рахунки за електричну енергію. Відомо, як за фізичної неможливості щомісяця знімати показання, передати дані з електролічильників.

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