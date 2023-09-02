Тисячі одеситів залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 2 вересня, на багатьох вулицях міста припинено водопостачання у будинки. Це пов'язано з аварійними роботи на мережах Інфоксводоканалу.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Ільфа і Петрова, 39;

вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;

вул. Івана та Юрія Лип — усі будинки;

вул. Героїв Крут — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки;

просп. Шевченка — усі будинки;

вул. Армійська — усі будинки;

вул. Градоначальницька, 33-49;

вул. Розкидайлівська, 38-54 (парна сторона);

вул. Балківська, 93-99 (непарна сторона);

вул. Косвенна, 4-6;

вул. Академіка Заболотного — усі будинки;

вул. Академіка Сахарова — усі будинки;

вул. Сєрова, 2-13;

вул. Південна, 1-110;

вул. Садиківська, 2-12;

вул. Різовська, 4-8;

вул. Розкидайлівська, 2-36 (парна сторона);

вул. Мечникова, 54-60 (парна сторона);

вул. 10-го квітня, 1-14;

вул. Косвенна, 1-5.

Відновити водопостачання планують до 16:00

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, які перебувають за кордоном, зобов'язані оплачувати рахунки за електричну енергію. Відомо, як за фізичної неможливості щомісяця знімати показання, передати дані з електролічильників.