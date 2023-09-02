Тисячі одеситів залишилися без води

Масові відключення: значна частина одеситів залишилася без водопостачання
2 вересня 2023 13:50
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
Сьогодні, 2 вересня, на багатьох вулицях міста припинено водопостачання у будинки. Це пов'язано з аварійними роботи на мережах Інфоксводоканалу.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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- вул. Ільфа і Петрова, 39;
- вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;
- вул. Івана та Юрія Лип — усі будинки;
- вул. Героїв Крут — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки;
- просп. Шевченка — усі будинки;
- вул. Армійська — усі будинки;
- вул. Градоначальницька, 33-49;
- вул. Розкидайлівська, 38-54 (парна сторона);
- вул. Балківська, 93-99 (непарна сторона);
- вул. Косвенна, 4-6;
- вул. Академіка Заболотного — усі будинки;
- вул. Академіка Сахарова — усі будинки;
- вул. Сєрова, 2-13;
- вул. Південна, 1-110;
- вул. Садиківська, 2-12;
- вул. Різовська, 4-8;
- вул. Розкидайлівська, 2-36 (парна сторона);
- вул. Мечникова, 54-60 (парна сторона);
- вул. 10-го квітня, 1-14;
- вул. Косвенна, 1-5.
Відновити водопостачання планують до 16:00
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, українці, які перебувають за кордоном, зобов'язані оплачувати рахунки за електричну енергію. Відомо, як за фізичної неможливості щомісяця знімати показання, передати дані з електролічильників.