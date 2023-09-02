Тысячи одесситов остались без воды

Массовые отключения: значительная часть одесситов осталась без водоснабжения
2 сентября 2023 13:50
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com
Сегодня, 2 сентября, на многих улицах города прекращено водоснабжение дома. Это связано с аварийными работами на сетях Инфоксводоканала.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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- ул. Ильфа и Петрова, 39;
- ул. Ицхака Рабина — все дома;
- ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;
- ул. Героев Крут — все дома;
- ул. Академика Королева — все дома;
- просп. Шевченко — все дома;
- ул. Армейская — все дома;
- ул. Градоначальническая, 33-49;
- ул. Разкидайловская, 38-54 (парная сторона);
- ул. Балковская, 93-99 (нечетная сторона);
- ул. Косвенная, 4-6;
- ул. Академика Заболотного — все дома;
- ул. Академика Сахарова — все дома;
- ул. Серова, 2-13;
- ул. Южная, 1-110;
- ул. Садиковская, 2-12;
- ул. Ризовская, 4-8;
- ул. Разкидайловская, 2-36 (парная сторона);
- ул. Мечникова, 54-60 (парная сторона);
- ул. 10 апреля, 1-14;
- ул. Косвенная, 1-5.
Восстановить водоснабжение планируют к 16:00
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, находящиеся за рубежом украинцы обязаны оплачивать счета за электрическую энергию. Известно, как при физической невозможности ежемесячно снимать показания, передать данные с электросчетчиков.