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Массовые отключения: значительная часть одесситов осталась без водоснабжения

2 сентября 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 сентября, на многих улицах города прекращено водоснабжение дома. Это связано с аварийными работами на сетях Инфоксводоканала.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Ильфа и Петрова, 39;
  • ул. Ицхака Рабина — все дома;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;
  • ул. Героев Крут — все дома;
  • ул. Академика Королева — все дома;
  • просп. Шевченко — все дома;
  • ул. Армейская — все дома;
  • ул. Градоначальническая, 33-49;
  • ул. Разкидайловская, 38-54 (парная сторона);
  • ул. Балковская, 93-99 (нечетная сторона);
  • ул. Косвенная, 4-6;
  • ул. Академика Заболотного — все дома;
  • ул. Академика Сахарова — все дома;
  • ул. Серова, 2-13;
  • ул. Южная, 1-110;
  • ул. Садиковская, 2-12;
  • ул. Ризовская, 4-8;
  • ул. Разкидайловская, 2-36 (парная сторона);
  • ул. Мечникова, 54-60 (парная сторона);
  • ул. 10 апреля, 1-14;
  • ул. Косвенная, 1-5.

Восстановить водоснабжение планируют к 16:00

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, находящиеся за рубежом украинцы обязаны оплачивать счета за электрическую энергию. Известно, как при физической невозможности ежемесячно снимать показания, передать данные с электросчетчиков.

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