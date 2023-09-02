Тысячи одесситов остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: google.com

Сегодня, 2 сентября, на многих улицах города прекращено водоснабжение дома. Это связано с аварийными работами на сетях Инфоксводоканала.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Ильфа и Петрова, 39;

ул. Ицхака Рабина — все дома;

ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;

ул. Героев Крут — все дома;

ул. Академика Королева — все дома;

просп. Шевченко — все дома;

ул. Армейская — все дома;

ул. Градоначальническая, 33-49;

ул. Разкидайловская, 38-54 (парная сторона);

ул. Балковская, 93-99 (нечетная сторона);

ул. Косвенная, 4-6;

ул. Академика Заболотного — все дома;

ул. Академика Сахарова — все дома;

ул. Серова, 2-13;

ул. Южная, 1-110;

ул. Садиковская, 2-12;

ул. Ризовская, 4-8;

ул. Разкидайловская, 2-36 (парная сторона);

ул. Мечникова, 54-60 (парная сторона);

ул. 10 апреля, 1-14;

ул. Косвенная, 1-5.

Восстановить водоснабжение планируют к 16:00

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, находящиеся за рубежом украинцы обязаны оплачивать счета за электрическую энергию. Известно, как при физической невозможности ежемесячно снимать показания, передать данные с электросчетчиков.