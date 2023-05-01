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Масову загибель бджіл зафіксовано в Одеській області

1 травня 2023 16:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Масову загибель бджіл зафіксовано в Одеській області
Загиблі бджоли. Фото: Держпродспоживслужба в Одеській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У кількох селах Білгород-Дністровського району пасічники зафіксували масову загибель бджіл. Попередньо встановлено, що причиною мору стало отруєння комах.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Одеській області.

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Для виявлення причин загибелі бджіл було створено спеціальну комісію, члени якої виїхали до сіл Стара Царичанка, Нова Царичанка та Ройлянка.

В результаті спеціалісти дійшли висновку, що можлива причина мору бджіл — отруєння пестицидами.

"Комісією за результатами обстеження складено акт встановлення факту отруєння бджіл та відібрано зразки ґрунту, зеленої маси рослини (ріпаку озимого) та підмор бджіл, зразки опломбовані та передані власнику пасіки для доставки у Випробувальний центр Одеської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року фермери Одещини зареєстрували майже 53 тис. сільськогосподарських тварин. На облік ставили велику рогату худобу, коней, свиней, овець та кіз. Всі вони мали пройти ветеринарний контроль.

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