Массовая гибель пчел зафиксирована в Одесской области

Погибшие пчелы. Фото: Госпродпотребслужба в Одесской области

В нескольких селах Белгород-Днестровского района пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел. Предварительно установлено, что причиной мора стало отравление насекомых.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Одесской области.

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Для выявления причин гибели пчел была создана специальная комиссия, члены которой выехали в села Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка.

В результате специалисты пришли к выводу, что возможная причина мора пчел — отравление пестицидами.

"Комиссией по результатам обследования составлен акт установления факта отравления пчел и отобраны образцы почвы, зеленой массы растения (рапса озимого) и подмор пчел, образцы опломбированы и переданы владельцу пасеки для доставки в Испытательный центр Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы",— говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году фермеры Одесской области зарегистрировали почти 53 тыс. сельскохозяйственных животных. На учет ставили крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец и коз. Все они должны были пройти ветеринарный контроль.