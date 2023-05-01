Массовая гибель пчел зафиксирована в Одесской области
В нескольких селах Белгород-Днестровского района пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел. Предварительно установлено, что причиной мора стало отравление насекомых.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Одесской области.
Для выявления причин гибели пчел была создана специальная комиссия, члены которой выехали в села Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка.
В результате специалисты пришли к выводу, что возможная причина мора пчел — отравление пестицидами.
"Комиссией по результатам обследования составлен акт установления факта отравления пчел и отобраны образцы почвы, зеленой массы растения (рапса озимого) и подмор пчел, образцы опломбированы и переданы владельцу пасеки для доставки в Испытательный центр Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы",— говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году фермеры Одесской области зарегистрировали почти 53 тыс. сельскохозяйственных животных. На учет ставили крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец и коз. Все они должны были пройти ветеринарный контроль.