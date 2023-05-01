Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Массовая гибель пчел зафиксирована в Одесской области arrow

Массовая гибель пчел зафиксирована в Одесской области

1 мая 2023 16:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Массовая гибель пчел зафиксирована в Одесской области
Погибшие пчелы. Фото: Госпродпотребслужба в Одесской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В нескольких селах Белгород-Днестровского района пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел. Предварительно установлено, что причиной мора стало отравление насекомых.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Одесской области.

Читайте также:

Для выявления причин гибели пчел была создана специальная комиссия, члены которой выехали в села Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка.

В результате специалисты пришли к выводу, что возможная причина мора пчел — отравление пестицидами.

"Комиссией по результатам обследования составлен акт установления факта отравления пчел и отобраны образцы почвы, зеленой массы растения (рапса озимого) и подмор пчел, образцы опломбированы и переданы владельцу пасеки для доставки в Испытательный центр Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы",— говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году фермеры Одесской области зарегистрировали почти 53 тыс. сельскохозяйственных животных. На учет ставили крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец и коз. Все они должны были пройти ветеринарный контроль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас