Атака дронами на Одещину: згоріли склади з одягом і тканиною

Палаючі машини після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вночі, 13 жовтня, Росія вчергове атакувала Одещину ударними безпілотниками. Попри роботу ППО, уламки дронів спричинили масштабну пожежу. Відомо про постраждалу людину.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Наслідки атаки

Внаслідок нічної атаки російських дронів в одному в селищі Авангард загорілися 4 склади з текстильною продукцією — тканинами, одягом, взуттям та швейним обладнанням. Площа пожежі перевищила 5 тисяч квадратних метрів, також згоріла одна автівка.

"Ліквідацію наслідків ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на територію об'єкту. Вогнеборці організували безперебінну подачу води з вододжерел поруч розташованих об'єктів", — розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.

Пожежа в середині будівлі після атаки РФ. Фото: ДСНС Одещини

Палаюча будівля на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, постраждала одна людина — 60-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. До ліквідації пожежі залучили 16 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС. Допомагали також пожежники "ЦБГ Авангард", підрозділ Нацгвардії та добровольці з Асоціації пожежників України. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Вогонь охопив будівлю після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

