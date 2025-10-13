Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масштабна атака на Одещину — перші кадри наслідків

Масштабна атака на Одещину — перші кадри наслідків

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 09:13
Атака дронами на Одещину: згоріли склади з одягом і тканиною
Палаючі машини після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вночі, 13 жовтня, Росія вчергове атакувала Одещину ударними безпілотниками. Попри роботу ППО, уламки дронів спричинили масштабну пожежу. Відомо про постраждалу людину.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок нічної атаки російських дронів в одному в селищі Авангард загорілися 4 склади з текстильною продукцією — тканинами, одягом, взуттям та швейним обладнанням. Площа пожежі перевищила 5 тисяч квадратних метрів, також згоріла одна автівка.

"Ліквідацію наслідків ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на територію об'єкту. Вогнеборці організували безперебінну подачу води з вододжерел поруч розташованих об'єктів", — розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.

Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Пожежа в середині будівлі після атаки РФ. Фото: ДСНС Одещини
Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Палаюча будівля на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, постраждала одна людина — 60-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. До ліквідації пожежі залучили 16 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС. Допомагали також пожежники "ЦБГ Авангард", підрозділ Нацгвардії та добровольці з Асоціації пожежників України. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Вогонь охопив будівлю після атаки. Фото: ДСНС Одещини
Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ атакувала Запорізьку область понад 500 разів за добу — є загиблі. Також ми писали, що Росія обстріляла житлові будинки на Дніпропетровщині.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації