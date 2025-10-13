Атака дронами в Одесской области: сгорели склады с одеждой и тканью

Горящие машины после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 13 октября, Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Несмотря на работу ПВО, обломки дронов вызвали масштабный пожар. Известно о пострадавшем человеке.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

В результате ночной атаки российских дронов в одном в поселке Авангард загорелись 4 склада с текстильной продукцией — тканями, одеждой, обувью и швейным оборудованием. Площадь пожара превысила 5 тысяч квадратных метров, также сгорел один автомобиль.

"Ликвидацию последствий осложняла большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на территорию объекта. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Пожар в середине здания после атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Горящее здание в Одесской области, фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации, пострадал один человек — 60-летний мужчина, госпитализированный в больницу. К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 56 спасателей ГСЧС. Помогали также пожарные "ЦБГ Авангард", подразделение Нацгвардии и добровольцы из Ассоциации пожарных Украины. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Огонь охватил здание после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала Запорожскую область более 500 раз за сутки — есть погибшие. Также мы писали, что Россия обстреляла жилые дома в Днепропетровской области.