Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масштабная атака на Одесчину — первые кадры последствий

Масштабная атака на Одесчину — первые кадры последствий

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 09:13
Атака дронами в Одесской области: сгорели склады с одеждой и тканью
Горящие машины после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 13 октября, Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Несмотря на работу ПВО, обломки дронов вызвали масштабный пожар. Известно о пострадавшем человеке.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В результате ночной атаки российских дронов в одном в поселке Авангард загорелись 4 склада с текстильной продукцией — тканями, одеждой, обувью и швейным оборудованием. Площадь пожара превысила 5 тысяч квадратных метров, также сгорел один автомобиль.

"Ликвидацию последствий осложняла большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на территорию объекта. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Пожар в середине здания после атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области
Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Горящее здание в Одесской области, фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации, пострадал один человек — 60-летний мужчина, госпитализированный в больницу. К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 56 спасателей ГСЧС. Помогали также пожарные "ЦБГ Авангард", подразделение Нацгвардии и добровольцы из Ассоциации пожарных Украины. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Огонь охватил здание после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Вночі Росія атакувала Одещину - наслідки
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала Запорожскую область более 500 раз за сутки — есть погибшие. Также мы писали, что Россия обстреляла жилые дома в Днепропетровской области.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации