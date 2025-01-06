Пожежа у Подільську на Одещині 6 січня — загинули люди, фото

Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині. Фото: ДСНС

У Подільську спалахнув житловий будинок. Двоє людей загинули. Літня жінка потрапила до лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у понеділок, 6 січня.

Читайте також:

Що сталося

Пожежа виникла у п'ятиповерховому будинку на вулиці 8-го березня у Подільську. У ліквідації займання взяли участь восьмеро рятувальників і три одиниці техніки. Під час гасіння полум'я виявили двох загиблих людей. Хто вони — зараз з'ясовується. Вогнеборці врятували господарку квартири, 82-річну жінку. Її госпіталізували з діагнозом "отруєння продуктами горіння".

Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині.

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині.

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині.

Фото: ДСНС

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в квартирі. Загинули дві людини. Також ми повідомляли про пожежу у психоневрологічному інтернаті на Харківщині.