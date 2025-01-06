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Масштабна пожежа на Одещині — є загиблі та постраждалі

6 січня 2025 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Пожежа у Подільську на Одещині 6 січня — загинули люди, фото
Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині. Фото: ДСНС
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Подільську спалахнув житловий будинок. Двоє людей загинули. Літня жінка потрапила до лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у понеділок, 6 січня.

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Що сталося

Пожежа виникла у п'ятиповерховому будинку на вулиці 8-го березня у Подільську. У ліквідації займання взяли участь восьмеро рятувальників і три одиниці техніки. Під час гасіння полум'я виявили двох загиблих людей. Хто вони — зараз з'ясовується. Вогнеборці врятували господарку квартири, 82-річну жінку. Її госпіталізували з діагнозом "отруєння продуктами горіння".

Масштабна пожежа на Одещині — є загиблі та постраждалі - фото 1
Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині.
Фото: ДСНС
Масштабна пожежа на Одещині — є загиблі та постраждалі - фото 2
Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині.
Фото: ДСНС
Масштабна пожежа на Одещині — є загиблі та постраждалі - фото 3
Рятувальники ліквідували пожежу на Одещині.
Фото: ДСНС

Причина пожежі наразі встановлюється. 

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в квартирі. Загинули дві людини. Також ми повідомляли про пожежу у психоневрологічному інтернаті на Харківщині.

Одеса пожежа ДСНС Одеська область загиблі

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13:23 Готували теракт серед військових — на Київщині викрили агентів РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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