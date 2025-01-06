Пожар в Подольске в Одесской области 6 января - погибли люди, фото

Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

В Подольске вспыхнул жилой дом. Два человека погибли. Пожилая женщина попала в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в понедельник, 6 января.

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Что произошло

Пожар возник в пятиэтажном доме на улице 8-го марта в Подольске. В ликвидации возгорания приняли участие восемь спасателей и три единицы техники. Во время тушения пламени обнаружили двух погибших людей. Кто они — сейчас выясняется. Пожарные спасли хозяйку квартиры, 82-летнюю женщину. Ее госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения".

Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Напомним, в Киеве произошел пожар в квартире. Погибли два человека. Также мы сообщали о пожаре в психоневрологическом интернате на Харьковщине.