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Масштабный пожар на Одесчине — есть погибшие и пострадавшие

6 января 2025 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пожар в Подольске в Одесской области 6 января - погибли люди, фото
Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Подольске вспыхнул жилой дом. Два человека погибли. Пожилая женщина попала в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в понедельник, 6 января.

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Что произошло

Пожар возник в пятиэтажном доме на улице 8-го марта в Подольске. В ликвидации возгорания приняли участие восемь спасателей и три единицы техники. Во время тушения пламени обнаружили двух погибших людей. Кто они — сейчас выясняется. Пожарные спасли хозяйку квартиры, 82-летнюю женщину. Ее госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения".

Масштабный пожар в Одесской области - есть погибшие и пострадавшие - фото 1
Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС
Масштабный пожар в Одесской области - есть погибшие и пострадавшие - фото 2
Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС
Масштабный пожар в Одесской области - есть погибшие и пострадавшие - фото 3
Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

Причина пожара в настоящее время устанавливается. 

Напомним, в Киеве произошел пожар в квартире. Погибли два человека. Также мы сообщали о пожаре в психоневрологическом интернате на Харьковщине.

 

 

 

 

Одесса пожар ГСЧС Одесская область погибшие

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