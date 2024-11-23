Масштабна пожежа на складі в Одесі: подробиці

Масштабна пожежа в Одесі — горіли склади
Сьогодні вночі в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Боровського, сталася пожежа у складській будівлі. Завдяки злагодженим діям рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати за дві години.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі: подробиці
За інформацією рятувальників, через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився, охопивши значну площу в 1600 м². На щастя, обійшлося без постраждалих.
Скільки рятувальників залучено
На гасіння вогню було залучено значні сили:
Від ДСНС — 20 одиниць техніки та 74 вогнеборці.
Від Асоціації добровільних пожежних України — 2 одиниці техніки та 4 фахівці.
Від комунальної рятувально-водолазної служби — 1 одиниця техніки та 4 співробітники.
Від Національної гвардії України — 1 одиниця техніки та 4 службовці.
Наразі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини, яка встановлює причину виникнення пожежі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталася пожежа на конефермі. Внаслідок займання загинули понад 140 свійських тварин. Також у Києві на вулиці Миколи Кибальчича сталася пожежа, внаслідок якої є постраждалі. Вогонь спалахнув у торгівельному павільйоні на території ринку.
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