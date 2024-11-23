Масштабна пожежа на складі в Одесі: подробиці

Пожежа на складах. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Боровського, сталася пожежа у складській будівлі. Завдяки злагодженим діям рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати за дві години.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За інформацією рятувальників, через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився, охопивши значну площу в 1600 м². На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники зі шланга поливають волонь. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників залучено

На гасіння вогню було залучено значні сили:

Від ДСНС — 20 одиниць техніки та 74 вогнеборці.

Від Асоціації добровільних пожежних України — 2 одиниці техніки та 4 фахівці.

Від комунальної рятувально-водолазної служби — 1 одиниця техніки та 4 співробітники.

Від Національної гвардії України — 1 одиниця техніки та 4 службовці.

Пожежа на складі в Одесі. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС

Наразі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини, яка встановлює причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталася пожежа на конефермі. Внаслідок займання загинули понад 140 свійських тварин. Також у Києві на вулиці Миколи Кибальчича сталася пожежа, внаслідок якої є постраждалі. Вогонь спалахнув у торгівельному павільйоні на території ринку.