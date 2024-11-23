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Масштабна пожежа в Одесі — горіли склади

23 листопада 2024 09:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Масштабна пожежа на складі в Одесі: подробиці
Пожежа на складах. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вночі в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Боровського, сталася пожежа у складській будівлі. Завдяки злагодженим діям рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати за дві години.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За інформацією рятувальників, через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився, охопивши значну площу в 1600 м². На щастя, обійшлося без постраждалих.

Масштабна пожежа в Одесі — врятовано складську будівлю - фото 1
Рятувальники зі шланга поливають волонь. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників залучено

На гасіння вогню було залучено значні сили:

Від ДСНС — 20 одиниць техніки та 74 вогнеборці.
Від Асоціації добровільних пожежних України — 2 одиниці техніки та 4 фахівці.
Від комунальної рятувально-водолазної служби — 1 одиниця техніки та 4 співробітники.
Від Національної гвардії України — 1 одиниця техніки та 4 службовці.

Масштабна пожежа в Одесі — врятовано складську будівлю - фото 2
Пожежа на складі в Одесі. Фото: ДСНС
Масштабна пожежа в Одесі — врятовано складську будівлю - фото 3
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС

Наразі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини, яка встановлює причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталася пожежа на конефермі. Внаслідок займання загинули понад 140 свійських тварин. Також у Києві на вулиці Миколи Кибальчича сталася пожежа, внаслідок якої є постраждалі. Вогонь спалахнув у торгівельному павільйоні на території ринку.

Одеса пожежа Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси рятувальники

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