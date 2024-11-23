Масштабный пожар на складе в Одессе: подробности

Масштабный пожар в Одессе — горели склады
Сегодня ночью в Хаджибейском районе Одессы, по улице Боровского, произошел пожар в складском здании. Благодаря слаженным действиям спасателей, огонь удалось ликвидировать за два часа.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе: подробности
По информации спасателей, из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился, охватив значительную площадь в 1600 м². К счастью, обошлось без пострадавших.
Сколько спасателей привлечено
На тушение огня были привлечены значительные силы:
От ГСЧС — 20 единиц техники и 74 пожарных.
От Ассоциации добровольных пожарных Украины — 2 единицы техники и 4 специалиста.
От коммунальной спасательно-водолазной службы — 1 единица техники и 4 сотрудника.
От Национальной гвардии Украины — 1 единица техники и 4 служащих.
Сейчас на месте работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области, которая устанавливает причину возникновения пожара.
Напомним, в Днепропетровской области произошел пожар на конеферме. В результате возгорания погибли более 140 домашних животных. Также в Киеве на улице Николая Кибальчича произошел пожар, в результате которого пострадали люди. Огонь загорелся в торговом павильоне на территории рынка.
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