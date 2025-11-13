Відключення світла в Одесі 13 листопада: планові ремонти та графіки вимкнень

Енергетики перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у четвер, 13 листопада, в Одесі тимчасово зупинили подачу електроенергії у зв’язку із проведенням планових технічних заходів. Окрім цього, у місті продовжують діяти погодинні графіки вимкнення світла. Працівники енергетичних підприємств активно усувають несправності, що виникли внаслідок нещодавніх ворожих ударів, і докладають максимальних зусиль для оперативного повернення стабільного електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінії 2-й Лиманчик,

28-ї Бригади,

Вітрогонова, 32-44,

Гріна,

П. Клепацького, 24, 35/Б,

Котлєєвська,

Ю. Крашевського, 20-52,

Мацієвської, 41-60а,

Наливна, 1, 4, 4а,

Нерубайська,

В. Нестеренка, 34-48А,

Слобідська, 46-68,

Трусовська,

С. Хорошенко, 23А,

Отамана Чепіги, 33, 35, 104,

Червона, 2, 8,

дорога Миколаївська, 305-311,

пров. 2-й Польовий, 5,

пр-т. Князя Володимира Великого, 114/1, 122, 126/1, 128/а, 130/5, 155-159.

Роботи до 18:00 — 20:00.

Південний РЕМ:

Геранієва, 2,

Героїв Прикордонників, 4.

Роботи до 17:00.

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 13 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</