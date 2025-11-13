Відключення світла в Одесі 13 листопада: планові ремонти та графіки вимкнень

Масштабне відключення світла в Одесі — адреси та час повернення
Сьогодні, у четвер, 13 листопада, в Одесі тимчасово зупинили подачу електроенергії у зв’язку із проведенням планових технічних заходів. Окрім цього, у місті продовжують діяти погодинні графіки вимкнення світла. Працівники енергетичних підприємств активно усувають несправності, що виникли внаслідок нещодавніх ворожих ударів, і докладають максимальних зусиль для оперативного повернення стабільного електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінії 2-й Лиманчик,
- 28-ї Бригади,
- Вітрогонова, 32-44,
- Гріна,
- П. Клепацького, 24, 35/Б,
- Котлєєвська,
- Ю. Крашевського, 20-52,
- Мацієвської, 41-60а,
- Наливна, 1, 4, 4а,
- Нерубайська,
- В. Нестеренка, 34-48А,
- Слобідська, 46-68,
- Трусовська,
- С. Хорошенко, 23А,
- Отамана Чепіги, 33, 35, 104,
- Червона, 2, 8,
- дорога Миколаївська, 305-311,
- пров. 2-й Польовий, 5,
- пр-т. Князя Володимира Великого, 114/1, 122, 126/1, 128/а, 130/5, 155-159.
Роботи до 18:00 — 20:00.
Південний РЕМ:
- Геранієва, 2,
- Героїв Прикордонників, 4.
Роботи до 17:00.
Графіки світла
Крім того, сьогодні, 13 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
