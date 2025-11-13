Видео
Україна
Видео

Масштабное отключение света в Одессе — адреса и время возвращения

Дата публикации 13 ноября 2025 09:40
обновлено: 09:34
Отключения света в Одессе 13 ноября: плановые ремонты и графики отключений
Энергетики проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в четверг, 13 ноября, в Одессе временно остановили подачу электроэнергии в связи с проведением плановых технических мероприятий. Кроме этого, в городе продолжают действовать почасовые графики отключения света. Работники энергетических предприятий активно устраняют неисправности, возникшие в результате недавних вражеских ударов, и прилагают максимальные усилия для оперативного возвращения стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик,
  • 28-й Бригады,
  • Ветрогонова, 32-44,
  • Грина,
  • П. Клепацкого, 24, 35/Б,
  • Котлеевская,
  • Ю. Крашевского, 20-52,
  • Мациевской, 41-60а,
  • Наливная, 1, 4, 4а,
  • Нерубайская,
  • В. Нестеренко, 34-48А,
  • Слободская, 46-68,
  • Трусовская,
  • С. Хорошенко, 23А,
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
  • Красная, 2, 8,
  • дорога Николаевская, 305-311,
  • переулок 2-й Полевой, 5,
  • пр-т. Князя Владимира Великого, 114/1, 122, 126/1, 128/а, 130/5, 155-159.

Работы до 18:00 - 20:00.

Южный РЭС:

  • Гераниева, 2,
  • Героев Пограничников, 4.

Работы до 17:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 13 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень світла
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что украинцы могут получить третью платежку за газ в декабре. Также мы писали о том, сколько будет стоить кубометр газа с первого дня зимы.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
