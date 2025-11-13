Отключения света в Одессе 13 ноября: плановые ремонты и графики отключений

Масштабное отключение света в Одессе — адреса и время возвращения
Сегодня, в четверг, 13 ноября, в Одессе временно остановили подачу электроэнергии в связи с проведением плановых технических мероприятий. Кроме этого, в городе продолжают действовать почасовые графики отключения света. Работники энергетических предприятий активно устраняют неисправности, возникшие в результате недавних вражеских ударов, и прилагают максимальные усилия для оперативного возвращения стабильного электроснабжения.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик,
- 28-й Бригады,
- Ветрогонова, 32-44,
- Грина,
- П. Клепацкого, 24, 35/Б,
- Котлеевская,
- Ю. Крашевского, 20-52,
- Мациевской, 41-60а,
- Наливная, 1, 4, 4а,
- Нерубайская,
- В. Нестеренко, 34-48А,
- Слободская, 46-68,
- Трусовская,
- С. Хорошенко, 23А,
- Атамана Чепиги, 33, 35, 104,
- Красная, 2, 8,
- дорога Николаевская, 305-311,
- переулок 2-й Полевой, 5,
- пр-т. Князя Владимира Великого, 114/1, 122, 126/1, 128/а, 130/5, 155-159.
Работы до 18:00 - 20:00.
Южный РЭС:
- Гераниева, 2,
- Героев Пограничников, 4.
Работы до 17:00.
Графики света
Кроме того, сегодня, 13 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2—4 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
