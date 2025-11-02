Планові відключення світла в Одесі 2 листопада: ремонтні роботи після ворожих атак

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У неділю, 2 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Наразі графіки відключень у регіоні не застосовуються.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

Агрономічна,

Ананіївська,

1-а Пересипська, 1, 4-а 1-36б,

Авангардна, 1-31,

Біляївська, 11,11а,11б,

Висока, 1-20,

Дальня, 1-23,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової,

Обривиста, 1-22,

Озерна,

Осіння, 1-12,

Павлодарського,

Професора Коровицького,

Савранська, Світла, 1-14,

Тарутинська, 11а, 12, 13,

Узікова Станіслава,

Українська, 1-20,

Хавкіна,

Шполянська,

Ядова, 58,

пров. 1-й Пересипський,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Москеті 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

пров. Савранський, 5,9,

пров. Станішевської Марії,

пров. Сумський,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський, 1-16,

узвіз 2-й Пересипський 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Афанасьєва Геннадія, 36-82,

Болтенка Михайла,

Гранітна, Дігтярна, 27-39,

пл. Олексіївська, 11, 13,

пров. Вокзальний, 5,11,25,

пров. Товарний 5-11.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

Джерельна, 1,8,12,13,17,

Зелена Балка, 58,73,114,

Іванова Ігоря, 2,

Івасюка Володимира, 1,2,5,7,

Комишева, 5, 5/7Б,

Крутоярська, 8, 21, 28,39,

Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,

Сонячна, 7,

Сухолиманна, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49,51,

Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,

Зелена гірка, 28,

пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Свободи.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Московській області РФ стався блекаут. Також ми писали про те, що внаслідок атаки на Суми в місті проблеми з електропостачанням.

</</</