Україна
Масштабне відключення світла в Одесі — коли повернуть

Масштабне відключення світла в Одесі — коли повернуть

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 10:22
Оновлено: 11:32
Планові відключення світла в Одесі 2 листопада: ремонтні роботи після ворожих атак
Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У неділю, 2 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Наразі графіки відключень у регіоні не застосовуються. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Агрономічна,
  • Ананіївська,
  • 1-а Пересипська, 1, 4-а 1-36б,
  • Авангардна, 1-31,
  • Біляївська, 11,11а,11б,
  • Висока, 1-20,
  • Дальня, 1-23,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової,
  • Обривиста, 1-22,
  • Озерна,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського,
  • Професора Коровицького,
  • Савранська, Світла, 1-14,
  • Тарутинська, 11а, 12, 13,
  • Узікова Станіслава,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна,
  • Шполянська,
  • Ядова, 58,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський,
  • пров. Крушельницької, 1-5А,
  • пров. Москеті 1-11а,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • пров. Савранський, 5,9,
  • пров. Станішевської Марії,
  • пров. Сумський,
  • пров. Шахтинський,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • узвіз 2-й Пересипський 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва Геннадія, 36-82,
  • Болтенка Михайла,
  • Гранітна, Дігтярна, 27-39,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,  
  • пров. Вокзальний, 5,11,25,
  • пров. Товарний 5-11.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

  • Джерельна, 1,8,12,13,17,
  • Зелена Балка, 58,73,114,
  • Іванова Ігоря, 2,
  • Івасюка Володимира, 1,2,5,7,
  • Комишева, 5, 5/7Б,
  • Крутоярська, 8, 21, 28,39,
  • Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,
  • Сонячна, 7,
  • Сухолиманна, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49,51,
  • Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
  • Зелена гірка, 28,
  • пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • пров. Свободи.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Московській області РФ стався блекаут. Також ми писали про те, що внаслідок атаки на Суми в місті проблеми з електропостачанням.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
