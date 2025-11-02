Планові відключення світла в Одесі 2 листопада: ремонтні роботи після ворожих атак

Масштабне відключення світла в Одесі — коли повернуть
У неділю, 2 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Наразі графіки відключень у регіоні не застосовуються.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Агрономічна,
- Ананіївська,
- 1-а Пересипська, 1, 4-а 1-36б,
- Авангардна, 1-31,
- Біляївська, 11,11а,11б,
- Висока, 1-20,
- Дальня, 1-23,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського,
- Професора Коровицького,
- Савранська, Світла, 1-14,
- Тарутинська, 11а, 12, 13,
- Узікова Станіслава,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна,
- Шполянська,
- Ядова, 58,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський,
- пров. Крушельницької, 1-5А,
- пров. Москеті 1-11а,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- пров. Савранський, 5,9,
- пров. Станішевської Марії,
- пров. Сумський,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- узвіз 2-й Пересипський 1-23.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва Геннадія, 36-82,
- Болтенка Михайла,
- Гранітна, Дігтярна, 27-39,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Вокзальний, 5,11,25,
- пров. Товарний 5-11.
Роботи до 20:00.
Південний РЕМ:
- Джерельна, 1,8,12,13,17,
- Зелена Балка, 58,73,114,
- Іванова Ігоря, 2,
- Івасюка Володимира, 1,2,5,7,
- Комишева, 5, 5/7Б,
- Крутоярська, 8, 21, 28,39,
- Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,
- Сонячна, 7,
- Сухолиманна, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49,51,
- Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
- Зелена гірка, 28,
- пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Свободи.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
